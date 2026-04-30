2026年、『志村けんのバカ殿様』が放送開始から40周年を迎えた。時代が変わり、テレビのコント番組が減った今も、このシリーズが人気なのはなぜか。放送初期から現場を支えた桑野信義さんに、『バカ殿様』の舞台裏と、志村けんさんの知る人ぞ知るリーダーシップについて秘話を聞いた。【前編】（ライター 橋本未来）

新作コントを待ち望む期待に応え

家来たち「スピンオフ」の可能性は？

――今年、志村けんさんの看板番組『志村けんのバカ殿様』（1986年〜／フジテレビ系列）が放送開始から40周年を迎えました。桑野信義さんは、80年代末頃から出演され、家老のキャラが強く印象に残っている視聴者も多いと思います。

バカ殿様のコントはもともと『8時だョ！全員集合』（TBS系列）で生まれて、フジテレビの特番として始まったのが86年。志村けんさんには公私ともにお世話になりながら、色々なコントの現場をご一緒したので、新作コントを作れなくなったのは寂しい限りです。

でも、今でも一般の方から「家老！」って呼んでもらったりしますし、僕にとって大切な番組であることは間違いないですね。

――過去のコントを放送する特別番組としては今も放送されていますが、やはり新作コントが見たい！という声も多く聞きます。スピンオフ的な企画で、共演者の皆さんでコントを作る計画はありますか？

それは、ないでしょ（笑）。やっぱり、志村さんがいないとコントは作れないですから。可能性があるとしたら、後任格とも言えるナインティナインの岡村隆史君が中心になったら、なにかできたりもするのかな。

でも、今はもうテレビが、ちょっと元気がないでしょ？ コント番組は時間も手間もかかるから、ほとんどないのが寂しいです。

それに僕はまだ、志村さんが亡くなったってどうしても認めきれないところがあって。今でも、「馴染みの店に飲みに行ってるのかな？」なんて思ったり。「もうそろそろ帰ってきて、早くコントやりましょうよ」っていう気持ちですよ。

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