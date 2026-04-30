テレ朝お天気お姉さん26歳、ピンクニット×白スカート姿が「スタイル抜群」 デジタル写真集も昨年発売
気象予報士でお天気キャスターの今井春花が29日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はスタジオでピンクのニットカーディガン×白のロングスカート姿を披露。「グッドモーニングに合わせて背景の色を黄色にしてくださったんです」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「めっちゃ素敵」「可愛すぎ」などの反響が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回はスタジオでピンクのニットカーディガン×白のロングスカート姿を披露。「グッドモーニングに合わせて背景の色を黄色にしてくださったんです」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「めっちゃ素敵」「可愛すぎ」などの反響が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）