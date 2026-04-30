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脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「白鯨を英語で読みましょう」と題した動画を公開した。動画内で茂木は、ハーマン・メルヴィルの名作小説『白鯨（モビィ・ディック）』を原語である英語で読んだ経験を振り返り、同作が持つ圧倒的なエネルギーと、英語で読むことの意義について語っている。



数日間動画の更新を休んでいたという茂木は、その間『白鯨』を「必死になって読んでいた」と明かした。読み終えた直後の様子で、「すげえ小説だった」「PTSDになるような感じ」と独特の表現を用いてその凄まじさを振り返り、「絶対想像できなかった」と作品のスケールの大きさに強く圧倒されたことを告白した。



さらに茂木は、同作がアメリカ文学のみならず世界文学の最高峰の一つと評されていることについて、「それだけの理由はあるなということがよく分かった」と納得の表情を浮かべた。そのうえで、視聴者に向けて「英語で読むといいよ」と原語での読書を強く推奨。このような大作に挑むことは一生に何度もできる経験ではないとしつつも、実際に挑戦するだけの圧倒的な価値があると力説した。



動画の終盤で茂木は、作品のすべてを完全に把握したわけではないと謙遜しつつ、世の中にはこのような難解で深い作品を正当に評価できる人々がいる事実に触れた。そして、「こういうのちゃんと評価する人たちがいるんだなっていう、人間に対する信頼ってのは生まれてきますね」と感慨深げに締めくくった。単なる文学作品のレビューにとどまらず、名作に原語で触れることで得られる深い教養や、人間に対する新たな視点を提供する内容となっている。