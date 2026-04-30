早朝の見守りカメラがとらえていたまさかの珍事件って…？一生懸命体勢を維持しながら“任務遂行”している猫の姿がかわいすぎると話題で、動画は18万再生を突破。「見守りカメラが捉えた決定的すぎる瞬間ですねw」「あららw ドンマイですw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：早朝、猫がパパの靴の中に向かって…ペットカメラがとらえた『犯行現場』】

事件発生

Instagramアカウント『misako.mike』に投稿されたのは、まだ家族が寝静まっている早朝の玄関で起きたまさかの“事件”の一部始終の様子です。動画に登場するのは、2021年春生まれの元保護猫、「トラ」ちゃん（茶トラ白模様）。

この日、見守りカメラにしっかりと記録されていたのは、トラちゃんがパパさんの靴の中にオシッコをしている様子です。靴の穴は決して大きくないのに、トラちゃんはまるで狙いを定めたスナイパーのように完璧な角度と姿勢で放尿していたのだそうです。その姿と表情が妙に真剣そのもので、見る人たちの笑いを誘います。

犯行後もぬかりない

用を足したあとは、振り返って淡々とニオイチェックをし、さらに存在しない砂をかく“エア砂かき”までしっかりやっていたとのこと。その様子は、現場処理まで抜かりなく行う“犯ニャン”そのものだったといいます。

トラちゃんはいまだに家の中を逃走中で「WANTED」状態なのだとか。階段をスーッと降りていく後ろ姿が完全に“任務完了した逃走犯”で、つい吹き出してしまいます。

もはや笑うしかない

被害者であるパパさんとしては、「なぜよりによって“そこ”なんだ…」 「俺の靴、そんなに魅力的だった？」 など、さまざまな思いが胸をよぎったかもしれません。しかし、かわいい愛猫トラちゃんの犯行ゆえに、怒るより先に笑ってしまわれたことでしょう。

猫と暮らす家ならではの“珍事件”を起こしてくれたトラちゃんは、普段たくさんの同居猫たちと一緒に賑やかな日々を送っています。自由気ままで楽しい猫たちの日常の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「遠慮なくやっちゃったんだねw」「トラちゃんのすっとぼけたお顔がかわいすぎる～！w」「履いてみた感想を聞きたいですw」「何度見てもおもしろいねw」「マーキングw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『misako.mike』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「misako.mike」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。