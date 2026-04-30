■ジェイテクト <6473> 1,809.5円 (+135.5円、+8.1％)



ジェイテクト <6473> [東証Ｐ]が6日ぶり急反発。28日午後3時ごろ、27年3月期連結業績予想について売上高を1兆8800億円（前期比2.3％減）、営業利益を750億円（同3.0倍）と発表。配当予想は70円（前期60円）とした。3期ぶり大幅増益と増配見通しを好感した買いが入った。同時に発表した26年3月期決算は、売上高が1兆9249億円（前の期比2.2％増）、営業利益が248億4700万円（同35.4％減）だった。主力の自動車向けが円安効果に加え、日本や北米などでの販売増で堅調だった。販管費などの費用増で利益は押し下げられた。



■スカＪＳＡＴ <9412> 3,315円 (+225円、+7.3％)



スカパーＪＳＡＴ <9412> [東証Ｐ]が急反発。28日午前10時、持ち分法適用会社のSpace Compassが欧州エアバス子会社のエアバス・ディフェンス・アンド・スペースと光通信や地球観測ソリューションに関する協力に向けたMOU（覚書）を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。覚書に基づき、高速・大容量で準リアルタイムの通信を可能とする光データリレー技術が、地球観測分野の需要にどのように貢献するかについて今後検討を進める。



■東ガス <9531> 6,937円 (+464円、+7.2％)



東京ガス <9531> [東証Ｐ]が続急伸。同社は28日、発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる1200万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施すると発表。これが買い材料視されたようだ。



■藤倉化 <4620> 1,232円 (+78円、+6.8％)



藤倉化成 <4620> [東証Ｓ]が急反発。午後2時ごろに集計中の26年3月期連結業績について、売上高が従来予想の550億円から556億円（前の期比0.1％増）へ、営業利益が20億円から23億円（同76.1％増）へ、純利益が23億円から30億円（同5.9倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視された。塗料セグメントにおけるリフォーム用塗料の販売が好調に推移したことに加えて、付加価値製品の販売が伸びたことによる利益率向上も寄与した。なお、業績上振れに伴い期末配当予想を9円から11円へ引き上げた。年間配当予想は20円（前の期18円）となる。



■エクセディ <7278> 6,130円 (+360円、+6.2％)



エクセディ <7278> [東証Ｐ]が続急伸。同社は自動車部品メーカーでトルクコンバーターを主力とする。27日の取引終了後に発表した26年3月期の連結決算は売上高・各利益ともに計画を上振れして着地。27年3月期については売上高が前期比微増予想で最終利益は同2.3％増の140億円を見込むほか、年間配当予想は同50円増配の350円とした。5月1日から12月末までの間に取得総数200万株（自己株式を除く発行済み株式総数の5.47％）、取得総額80億円を上限とする自社株買いの実施も発表。旧村上ファンド系が大量保有することで知られているエクセディだが、高水準となった配当利回りと、株式の需給改善効果を期待した買いが優勢となっている。今期はオートマチックトランスミッション（AT）製品の受注数量の減少を見込む半面、売価転嫁による影響や、タイにおける非稼働資産の収益化効果を業績予想に織り込んだ。



■住友重 <6302> 5,550円 (+319円、+6.1％)



住友重機械工業 <6302> [東証Ｐ]が続急伸。同社は28日午後2時、26年12月期第1四半期（1～3月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比5.8％増の2555億6600万円、最終利益は同21.8％増の79億1300万円となった。大幅な増益で着地したことを評価した買いが入った。受注高は3184億円と前年同期比で22％増加した。メカトロニクス部門では減・変速機が国内外ともに需要が堅調に推移し、モーター・インバーターは欧州顧客向けで、極低温冷凍機は米国・中国において半導体関連で需要が増加した。ロジスティックス＆コンストラクション部門は産業用クレーンでの受注残が寄与。油圧ショベルの欧州向けの受注が増加し増収となったが、油圧ショベルの北米事業におけるコストの増加で営業減益となった。



■日本取引所 <8697> 1,952円 (+109.5円、+5.9％)



日本取引所グループ <8697> [東証Ｐ]が続急伸。同社は28日、発行済み株式数(自社株を除く)の3.9％にあたる4000万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施すると発表。これが買い材料視された。



■アンリツ <6754> 3,974円 (+219円、+5.8％)



アンリツ <6754> [東証Ｐ]が3日続急伸。27日取引終了後、27年3月期連結業績予想について売上高を1400億円（前期比19.2％増）、営業利益を200億円（同34.9％増）と発表した。前期に続き大幅な営業増益となる予想を示しており、これを好感した買いが集まっている。主力の通信計測事業で、生成AIの普及拡大によるデータセンターでのネットワーク高速化に向けた計測需要の拡大が引き続き追い風となる見通し。中東情勢の影響については、第1四半期までに見込まれる事業への影響を一定程度反映したという。配当予想は50円（前期同額）とした。なお、同時に発表した26年3月期決算は、売上高が1174億6200万円（前の期比4.0％増）、営業利益が148億2800万円（同22.3％増）だった。



■東電ＨＤ <9501> 611.1円 (+30.6円、+5.3％)



東京電力ホールディングス <9501> [東証Ｐ]が4日ぶり急反発。テレ東BIZが28日午後0時29分ごろ、「東京電力が経営再建計画の柱としている外部企業との資本提携をめぐって、日本政府が拒否権を行使できる株式、いわゆる『黄金株』を導入する案が浮上している」と報じた。報道によると、東電ＨＤの下に小売りや再生可能エネルギー事業などを束ねる中間持ち株会社を設置した上で、その持ち株会社に黄金株を導入し、政府が保有する案が出ているという。これを受け、買いで反応した。



■みずほＦＧ <8411> 6,936円 (+338円、+5.1％)



みずほフィナンシャルグループ <8411> [東証Ｐ]が続急伸。三井住友フィナンシャルグループ <8316> [東証Ｐ]、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]などメガバンクがそろって上げ幅を拡大した。日銀は27～28日開催の金融政策決定会合で、政策の現状維持を決定した。ただし議決において賛成は9人中6人となり、中川順子審議委員と高田創審議委員、田村直樹審議委員の3人が反対に回った。あわせて公表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」において、26年度の生鮮食品を除く消費者物価指数に関する政策委員見通しの中央値はプラス2.8％と、1月時点のプラス1.9％から引き上げられた。市場では次回6月15～16日の金融政策決定会合で、日銀が利上げに踏み切るとの思惑が広がり、金利上昇による利ザヤ拡大を見込んだ買いが銀行株を押し上げた。



■大塚ＨＤ <4578> 11,180円 (+535円、+5.0％)



大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。28日午後1時30分ごろ、26年12月期第1四半期（1～3月）の連結決算を発表した。売上高が6303億4200万円（前年同期比8.2％増）、最終利益が983億4800万円（同15.7％増）だったとしており、好感した買いが集まっている。医療関連事業のグローバル製品とロイヤルティー収入や、ニュートラシューティカルズ関連事業が業績を牽引。金融収益の増加と金融費用の縮小も相まって大幅な最終増益で着地した。



■ＩＮＰＥＸ <1605> 4,123円 (+193円、+4.9％)



ＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]が大幅反発。米原油先物相場はWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の6月限が、日本時間28日午前10時過ぎ時点で1バレル＝97ドル前後で推移している。27日の清算値（終値に相当）は前週末比1.97ドル高の96.37ドルだった。米国とイランの交渉への不透明感が強く、原油相場は高止まり状態が続く。米ニュースサイトのアクシオスが26日に、イランがパキスタンを通じ、ホルムズ海峡の再開と戦争終結に関する新たな提案を米国に示したと報じた。ホワイトハウスのレビット報道官は27日、イランの新提案を巡り協議をしたことを認めたが、再協議につながるかは不透明との見方が強まっている。



■ラクス <3923> 871.4円 (+38.1円、+4.6％)



ラクス <3923> [東証Ｐ]が5日ぶり大幅反発。27日取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を600億円から602億8600万円（前の期比23.3％増）へ、営業利益を160億円から173億4500万円（同70.2％増）へ上方修正すると発表。配当予想も3円40銭から7円（株式分割考慮ベースで前の期2円25銭）に増額した。これが買い手掛かりとなっている。主力のクラウド事業、IT人材事業ともに堅調なため。人件費が計画を下回ったことや、費用対効果を重視した広告宣伝費の機動的な調整が奏功したことも織り込んだ。



■ＳＢＩ <8473> 3,108円 (+119円、+4.0％)



ＳＢＩホールディングス <8473> [東証Ｐ]が大幅続伸。同社は27日の取引終了後、韓国教保生命保険を持ち分法適用関連会社としたことに伴い、26年3月期第4四半期（1～3月）の連結決算において、負ののれん発生益相当額約674億円を、持ち分法による投資利益として計上することになったと発表。株価の支援材料となったようだ。韓国金融当局からの承認を取得し、1月16日に株式取得を完了していた。



■ＮＳＳＯＬ <2327> 3,711円 (+127円、+3.5％)



日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]が4日ぶり大幅反発。同社は27日の取引終了後、26年3月期の連結決算発表にあわせ、27年3月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比9.4％増の4170億円、最終利益は同2.5％増の316億円を計画。連続最高益更新を見込む。また、前期業績は計画に対して上振れして着地したほか、前期の期末配当予想を従来の見通しから5円増額して45円（年間85円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比2円増配の87円に設定した。同社株は前日まで3日続落で、朝方は仕掛け的な売りがかさみ安く始まったものの、業績評価の押し目買いを誘う形となり切り返した。国内のIT投資の基調は引き続き堅調と想定。今期は新型ビジネスモデルへの移行を進めるとともに、オファリングブランド「COREPEAK」を立ち上げて、初年度として100億円の新規ビジネス創出を目標とする。26年3月期の売上高は前の期比12.7％増の3813億4000万円、最終利益は同14.0％増の308億3200万円だった。



※28日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース