【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う50代男性俳優ランキング！ 2位「木村拓哉」、大差の1位は？
映画やドラマを見て、出演する俳優の「顔になって生活したい」と思ったことがある人は多いのではないでしょうか？ そこで、All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
また、「50代男性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は木村拓哉さんです。木村さんは、1991年にアイドルグループ・SMAPのメンバーとしてデビュー。数多くの大ヒット曲を発表し、日本を代表するグループに成長します。
また、個人では俳優として高視聴率のドラマで主演を務め、国民的な人気を獲得。スーパースターとして、現在まで大活躍を続けています。長くイケメン俳優として支持され、過去にORICONが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で首位を獲得したことも。女性からの人気も高く、2位にランクインしました。
回答者からは、「若い頃からずっと変わらない顔立ちで、ますますかっこよくなっている」（40代／千葉県）、「イケおじ。ダンディーでかっこいい。色んな女性を魅了したい」（20代／福岡県）、「いまも昔もかっこよくて、素敵な年の取り方をしていると思う」（30代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は竹野内豊さんでした。竹野内さんは、ファッション誌でモデルとして活躍した後に、1994年放送のドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優デビュー。次々とヒット作に出演して、国民的な人気を獲得します。
現在でも話題作に出演し続け、渋さが増したビジュアルが話題になることも多い人気俳優です。かつて、ORICONの「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」では5連覇を達成して殿堂入りを果たすなど、男女問わず高い支持を集めています。
回答者からは、「若い時よりもいまのお顔が好きです」（30代／兵庫県）、「ワイルドだけど濃すぎずカッコ良いから」（40代／愛知県）、「イケオジの代表格、年を経て渋さが際立ってきたと感じる」（30代／群馬県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
また、「50代男性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：木村拓哉／55票
2位は木村拓哉さんです。木村さんは、1991年にアイドルグループ・SMAPのメンバーとしてデビュー。数多くの大ヒット曲を発表し、日本を代表するグループに成長します。
また、個人では俳優として高視聴率のドラマで主演を務め、国民的な人気を獲得。スーパースターとして、現在まで大活躍を続けています。長くイケメン俳優として支持され、過去にORICONが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で首位を獲得したことも。女性からの人気も高く、2位にランクインしました。
回答者からは、「若い頃からずっと変わらない顔立ちで、ますますかっこよくなっている」（40代／千葉県）、「イケおじ。ダンディーでかっこいい。色んな女性を魅了したい」（20代／福岡県）、「いまも昔もかっこよくて、素敵な年の取り方をしていると思う」（30代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：竹野内豊／110票
1位は竹野内豊さんでした。竹野内さんは、ファッション誌でモデルとして活躍した後に、1994年放送のドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優デビュー。次々とヒット作に出演して、国民的な人気を獲得します。
現在でも話題作に出演し続け、渋さが増したビジュアルが話題になることも多い人気俳優です。かつて、ORICONの「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」では5連覇を達成して殿堂入りを果たすなど、男女問わず高い支持を集めています。
回答者からは、「若い時よりもいまのお顔が好きです」（30代／兵庫県）、「ワイルドだけど濃すぎずカッコ良いから」（40代／愛知県）、「イケオジの代表格、年を経て渋さが際立ってきたと感じる」（30代／群馬県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)