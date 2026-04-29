この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、『【悲報】お見合い中に寝落ち！？やる気なしおのアーモンドに困惑するふるり【ジャンガリアンハムスター】』と題した動画を公開しました。動画では、ジャンガリアンハムスターのアーモンドとふるりによる、前途多難な「お見合い」の様子が収められています。

お見合いの席に登場したお婿さん候補のアーモンドと、直系女子でお嫁さん候補のふるり。ふるりは受け入れ態勢で積極的にアピールしているにもかかわらず、アーモンドはひたすら毛繕いに没頭し、一生終わらない「たまたまメンテナンス」を始めてしまいます。鉄壁のマイペースを貫くアーモンドに対し、ふるりはぽっちゃり体型ながらも強靭な足腰を活かし、類い希なる身体能力とジャンプ力を披露。

あまりの進展のなさに、急遽助っ人としてアーモンドの弟たちカシューとブラおが投入されます。しかし、兄弟は目の前にいるふるりに見向きもせず、2匹でくっついて動かなくなってしまい、事態はさらに混沌とした状況に。まるで透明ハムスターになってしまったかのように無視され、「誰か私に興味を持って！」というふるりの痛切な叫びが聞こえてきそうです。

その後、初心に返って再びアーモンドとのお見合いに戻ります。少し進展が見られたかと思いきや、最終的にアーモンドは石のように動かなくなり、お見合い中にもかかわらずまさかの寝落ち。頑張るふるりをよそに、不甲斐ないシゴデキじゅにあーずの姿が浮き彫りになる結果となりました。果たしてアーモンドはふるりの魅力に気づくことはできるのか、不憫なふるりの婚活の行方から最後まで目が離せません。

YouTubeの動画内容

01:51

アーモンドとふるりのお見合い開始
04:32

ひたすら毛繕い！一生終わらないメンテナンス
08:36

カシュブラ兄弟投入も事態はさらに混沌へ
11:56

少し進展？と思いきや石のように固まるアーモンド

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