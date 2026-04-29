「ヌルヌルしている」「無事でよかった」水路で溺れた子どもら3人 救助を手伝った男性は 福岡
29日午前、福岡県みやま市の水路で女児2人と50代の男性が溺れました。命に別条はありませんでした。救助を手伝った男性は、水路に潜む水難事故の危険を語りました。
29日午前11時半すぎ、福岡県みやま市高田町黒崎開のクリーク（水路）で、「子どもが溺れている」と消防に通報がありました。
■山木康聖記者
「3人が溺れたクリークです。こちら側はガードレールがあり入りづらくなっていますが、こちらはガードレールがなく近づけるようになっています。」
3人は病院に運ばれましたがいずれも意識があり、会話もできる状態だということです。
FBSは、救助を手伝った男性に話を聞くことができました。
■救助を手伝った男性
「一番誤算だったのは、水門の前が沈んでいて。」
Qコンクリートは見えますが、水門の前は深い？
「めちゃくちゃ深かったです。」
水門の近くから、水路の深さを見てみると。
■山木記者
「門の手前もクリークの底が見えません。水深が深いのが分かります。」
溺れた50代の男性は身長170センチほどでしたが、完全に頭まで水に沈んでいたといいます。
■救助を手伝った男性
「斜めになっているところから助けたのですが、めちゃくちゃヌルヌルしている。（救助する）みんなが滑って溺れるみたいな恐れも。みんなが無事でよかった。」
みやま市は、池や水路などの近くでは単独行動は避け、子どもから目を離さないよう注意を呼びかけています。