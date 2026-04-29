けさ、東京・福生市の路上で、男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、逃走した事件。男が事件直前、自宅前に複数人でたむろしていた男子高校生らと騒音をめぐってトラブルになっていたことがわかりました。

現場からおよそ300メートルほど離れた警視庁福生警察署前からお伝えします。事件からおよそ8時間以上がたちました。男は今も見つかっておらず、福生警察署にも捜査員などが時折、出入りする様子が確認できます。

午前7時すぎ、福生市加美平の路上で、40代の男が男子高校生2人を次々とハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、サバイバルナイフを突きつけたうえで、駆けつけた警察官に農薬とみられるものを噴射したということです。

17歳の男子高校生が重傷を負い、男子高校生1人と警察官3人が軽傷だということです。

警視庁は男の自宅に突入しましたが、男の姿はなく、男は逃走したということです。

その後の警視庁への取材で、男が事件直前、自宅の目の前にある飲食店の前にたむろしていた少年7人と騒音をめぐってトラブルになっていたことがわかりました。

男の母親が少年らに「静かにして」などと注意をしたということですが、少年らはその場を離れず、男がハンマーで男子高校生2人に殴りかかったということです。

男は丸刈りで身長173センチくらい、上下グレーのスウェット姿だということで、警視庁が殺人未遂事件として男の行方を追っています。