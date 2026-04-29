[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](アイスタ)

※13:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 14 パク・スンウク

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 17 弓場将輝

MF 28 吉田豊

MF 39 日高華杜

MF 47 嶋本悠大

MF 81 小塚和季

FW 9 オ・セフン

控え

GK 1 沖悠哉

DF 4 蓮川壮大

DF 5 北爪健吾

DF 15 本多勇喜

MF 6 宇野禅斗

MF 7 カピシャーバ

MF 33 土居佑至

MF 97 大畑凜生

FW 38 高橋利樹

監督

吉田孝行

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 4 エドゥアルド

DF 22 翁長聖

DF 29 新井一耀

MF 3 関口正大

MF 5 山口蛍

MF 23 米田隼也

MF 24 山田陸

MF 34 松本天夢

MF 41 長谷川元希

FW 9 チアゴ・サンタナ

控え

GK 13 波多野豪

DF 17 高畑奎汰

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 33 笠柳翼

FW 8 岩崎悠人

FW 11 ノーマン・キャンベル

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也