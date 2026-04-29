電動時代におけるSTIの新たな挑戦

自動車業界の変革が加速する中で、2026年現在も電動化の流れはますます鮮明になっています。

各メーカーがEV戦略を強化するなか、スバルが提示した新しいパフォーマンスの形は、多くのファンや業界関係者の関心を集め続けています。

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その1台が、2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開された「Performance-E STI concept（パフォーマンスE STIコンセプト）」です。

このモデルは単なる電動コンセプトカーではなく、これからのスバルのスポーツカー像を示す重要な提案として位置付けられています。

従来の内燃機関に依存したパフォーマンスの枠を超え、電動化時代にふさわしい走りの価値を再構築しようとする姿勢が明確に表れています。

近年、各メーカーが電動スポーツカー市場へ本格参入し、加速性能や航続距離といったスペック競争が激化しています。

しかしスバルは、単純な数値性能だけでなく「日常で扱える高性能」という視点を重視しています。

「エブリデイ・スーパーカー」というコンセプトは、その思想を端的に表現しており、普段使いとスポーツドライビングの両立を狙った点が特徴的です。

パフォーマンスE STIコンセプトの技術的な核となるのが、独自のバッテリーレイアウトとAWDシステムです。

床下に配置された低ハイトの円筒形バッテリーは、室内空間を犠牲にせず、むしろ広さを確保しながら低重心化を実現しています。

この設計により、コーナリング時の安定性や車両の一体感が大きく向上していると考えられます。

さらに前後にモーターを配置したデュアルモーターAWDは、スバルが長年培ってきた四輪駆動技術の進化形ともいえる存在で、路面状況に応じた精緻なトルク配分が可能です。

加えて注目すべきは、新たに採用された「Dynamic Stiffness Concept（新車体動剛性コンセプト）」です。

これは単にボディを硬くするのではなく、走行中の力の流れを最適化し、ドライバーが感じる質感や応答性を高めることを目的としています。

従来のプラットフォームを超えるレベルの操縦安定性と快適性の両立を目指している点は、今後の市販モデルにも大きな影響を与える可能性があります。

デザイン面でも、このコンセプトはスバルらしさと未来性を巧みに融合させています。ブルーメタリックのボディにゴールドホイールという伝統的な組み合わせは、往年のファンにとって象徴的なスタイルです。

一方でフロントには初代「インプレッサ」を想起させるディテールを取り入れつつ、リアには従来の大型ウイングを廃したダックテール形状のスポイラーを採用しています。

この新しい空力処理は、EV時代の効率性とスポーティさを両立させるための重要な要素といえるでしょう。

インテリアにおいても、単なる先進性の追求ではなく「使いやすさ」が重視されています。

広々とした空間設計に加え、EV特有の静粛性を活かしながらも、ドライバーとのコミュニケーションを重視した設計が特徴です。

特に、音や振動を意図的に制御して路面状況を伝える「対話するテクノロジー」は、運転の楽しさを損なわないための工夫として注目されています。

なお、パフォーマンスE STIコンセプトについては、「WRX STI」の実質的な後継ではないかという見方が根強く、2022年に発表されたSTI開発中止の流れを受けて、その復活を期待する声も高まっています。

一方で、ボディ形状が従来のセダンではなく5ドアに近いスタイルであることから、「レヴォーグ」の次世代モデルを示唆している可能性も指摘されています。

この点についてスバルは明確な説明を避けていますが、「単なるショーモデルではない」としていることから、量産化を視野に入れた開発が進んでいると考えられます。

スバルがこのコンセプトをどのように市販車へ落とし込んでいくのかはまだ不透明ですが、その方向性は明確です。

電動化が進む時代においても、「走る楽しさ」を核に据えたブランドであり続けるという意思が、この1台には凝縮されているといえるでしょう。