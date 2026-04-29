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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

2wayや3wayのバッグは便利ですが、どちらかの機能が“おまけ”になっていることも多いですよね。

そんな多機能バッグへの不満から生まれたのが「トートリュクス」。キレイなトートはスーツスタイルにもピッタリな上、数秒でリュックスタイルに変わるのがポイントです。

おトクな先行販売も終了間近でしたので、改めてご紹介しておきます。

トートとリュックを3秒で切替。大人の毎日に寄り添う新発想バッグ「トートリュクス」 19,646円 【限定70個 24%OFF】 詳細をチェック

トートとリュック、どっちも主役

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「トートリュクス」は仕事・日常・旅を分けないをコンセプトに掲げる2WAYバッグ。複数スタイルを使えるバッグは珍しいものではありませんが、本製品はどちらのモードも主役として使えることにこだわっているそう。

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混雑した電車や商談訪問には手持ちトートでスッキリとさせ、移動時はリュックでラクをするといった合理的な使い方ができますよ。

通勤から小旅行まで対応する収納力

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必須アイテムのノートPCスペース（最大16インチまで）もしっかり装備済み。小物ポケットやボトルホルダーも備えているので、書類も含めて収納力は十分そうですね。

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さらに嬉しいのが型崩れしにくい構造と自立設計。スムーズにアクセスできるフロントポケットもあり、毎日の通勤はもちろん1泊ほどの小旅行にも対応できる容量とのことでした。

スポーツバッグ開発✕理学療法士の知見

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背負い心地を快適にするため、ショルダーストラップにもこだわられているのが本製品。スポーツバッグの開発力に理学療法士のノウハウを加えてズレ落ちにくい設計も特長のひとつ。

そのうえでトートでもリュックでも見た目を損なわないよう、ショルダーベルトの構造や太さをミリ単位で調整されているそうですよ。

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スーツ✕バックパックも当たり前の昨今ですが、よりキレイめになれる「トートリュクス」も選択肢としてはアリかと。

おトクな先行販売価格からさらに5％OFFのクーポンも発行されていたので、気になった人は受付終了までにチェックしてみてください。

※ 5％OFFクーポンはこのページのリンクから移動することで自動適用されます。

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Source: machi-ya