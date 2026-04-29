【ちいかわベーカリー】店内で一生懸命パン作りするオリジナル動画が観られる！
「ちいかわベーカリー」のオリジナル3D動画が、2026年5月1日（金）より「ちいかわベーカリー」店内で公開される。
＞＞＞動画の場面カットやちいかわパンをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
「ちいかわベーカリー」は、2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3Fにオープンしたちいかわのパン屋さん。
このたび、「ちいかわベーカリー」で一生懸命パンを焼いているちいかわたちの姿が覗き見できるオリジナル動画が、「ちいかわベーカリー」の店舗内で公開される事が決定した。
それに伴い、2026年4月28日（火）から5月3日（日）まで、東急プラザ表参道「オモカド」のエントランス上部の巨大ビジョンにて10：00から、30秒の動画を毎時2回の放映、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を展開しているラフォーレ原宿エントランス前に設置された巨大ビジョンにて10：00から、15秒の動画が毎時10回放映される。
ちなみにフルの動画は、ちいかわベーカリー（オモカド）の店舗内だけで観られる。
「ちいかわベーカリー」、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」にご来店の際は、ご家族やご友人、大切な人と一緒に、ここでしか見られない「ちいかわ」たちの可愛い3D動画をお見逃しなく。
（C）nagano
＞＞＞動画の場面カットやちいかわパンをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
このたび、「ちいかわベーカリー」で一生懸命パンを焼いているちいかわたちの姿が覗き見できるオリジナル動画が、「ちいかわベーカリー」の店舗内で公開される事が決定した。
それに伴い、2026年4月28日（火）から5月3日（日）まで、東急プラザ表参道「オモカド」のエントランス上部の巨大ビジョンにて10：00から、30秒の動画を毎時2回の放映、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を展開しているラフォーレ原宿エントランス前に設置された巨大ビジョンにて10：00から、15秒の動画が毎時10回放映される。
ちなみにフルの動画は、ちいかわベーカリー（オモカド）の店舗内だけで観られる。
「ちいかわベーカリー」、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」にご来店の際は、ご家族やご友人、大切な人と一緒に、ここでしか見られない「ちいかわ」たちの可愛い3D動画をお見逃しなく。
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