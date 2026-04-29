Photo: ギズモード・ジャパン

ヒトにとって最も重要な生理現象=睡眠の質が問われています。健康やメンタルに大きな影響を及ぼす睡眠も、仕事のストレスや生活サイクルの乱れなどで質が下がってしまうことが多々。その睡眠を科学的に解明して、テクノロジーと組み合わせて改善しようという「スリープテック」というアプローチが注目を浴びています。

この分野で先駆けている「BRAIN SLEEP（ブレインスリープ）」という企業があります。

2019年創立のまだ新しい企業ですが、深い眠りを促進して寝起きの疲れや肩こりを低減させる「ブレインスリープ ピロー」という枕がヒット。そのほかにも寝具、ナイトウェアなどの睡眠グッズの開発から、睡眠コンサルティングや情報サイトの運営まで、テクノロジーを活用した睡眠ソリューションを提供しています。

そのブレインスリープが、ラボ型のリアルストア「ブレインスリープ 東京ミッドタウン八重洲店」をオープンしました。その内覧会に潜入してきたのでさっそくレポートしましょう。

テックを活用した睡眠改善

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

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東京駅直結のミッドタウン八重洲2階と抜群のロケーションにあるこのショップは、体験型のショールームです。店内にはブレインスリープの商品が展示されており、その場で試したり購入することも可能。でも、ここでできることはそれだけに留まりません。

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ユニークなサービスとしてまず挙げられるのは「スリープ ミラースキャン」。

これは独自ディスプレイを用いて体型・体格を非接触で計測して、おすすめのピローのサイズを提案するフィッティングサービス。店頭に設けられたカメラに向かって自分の姿を投影して、指示に従って腕を上げたり横を向いたりすると、1分ほどで最適な枕選びを指南してくれます。

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「スリープ インサイト」というサービスでは、自分の睡眠の問題点を可視化してくれます。睡眠に関する質問に答えていくことで、ブレインスリープが累計7万人以上から取得した睡眠データとの比較により、自分の睡眠を点数として数値化してくれます。

睡眠における問題点や改善方法も提示してくれて、診断結果はスマホで持ち帰ることも可能です。わたしも試してみましたが、得点は100点満点中の57点で、「とても悪い」という診断結果が出てしまいました（泣）。改善急ぐべしです。

カウンセリングサービスも受けられる

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さらに突っ込んだサービスとして「スリープ ナビゲーター」というのもあります。こちらは「スリープ インサイト」で得られた睡眠データをもとに、資格を持った専任スタッフが対応してくれるパーソナル相談サービスです。睡眠のエキスパートが生活習慣・寝具・環境など多角的な視点からアドバイスしてくれるので、安心感があります。こちらは予約制になっています。

また睡眠の専門知識を独自に学習したAIチャットボット「スリープ AIドクター 」も利用できます。こちらも手軽に睡眠の質を高めるアドバイスが得られて便利です。

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AIや身体スキャンなどのテックを駆使しつつ、熟練のカウンセラーによるマンツーマンのアドバイスも得られ、さらには最適な睡眠グッズも購入できるという親切な構えになっており、幅広い角度から睡眠の質を改善できるスペースです。

店内には睡眠改善に特化した鍼・ボディケアが受けられる睡眠専門鍼灸院「ブレインスリープ コンディショニングスタジオ」も併設されており、こちらも併せて利用すると効果大です。

東京駅直結というロケーションに加え、営業時間も11時から21時までと、会社帰りでも立ち寄りやすくなっています。

オープン記念としてブレインスリープの公式LINE登録でプレゼントがもらえたり、購入金額に応じて割引やプロダクトのプレゼントがもらえる優待キャンペーンなども開催されていますので、詳しくは公式サイトを参照してください。

Source: BRAIN SLEEP