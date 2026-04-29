「ダイソー優秀すぎる」「ゴールデンウィーク風呂掃除しよう」、ズボラ向け“おそうじルーティン”
ずぼらな人向けに簡単な掃除方法を紹介するみーこさん（@mico__kurashi）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。簡単に掃除ができるテクニックとアイテムを紹介した。
【画像】“優秀”アイテム続々…ズボラ向け「風呂＆IH」掃除テク
25日、「キレイを保つお風呂掃除ルーティンをまとめてみたよ」と投稿。使用したアイテムにも触れ、「こんなに伸びるからしゃがむ必要なし」という“バスボンくん(ロング)”、“ウルトラハード”な「ちょいと高めの洗剤！」、高密着の“カビ取りジェル”を紹介した。
この投稿に「これ見て思った。ゴールデンウィーク風呂掃除しようと」というコメントが寄せられた。
このほか24日の「簡単IHそうじ」投稿では、「ダイソー優秀すぎる」と書き出し、「軽いコゲにはホームリセットをスプレーして、ダイソーのスクラブクロスをビリッとやぶいてこすっていくと油汚れも、コゲもしっかり落ちるんだけど…落ちないときもある…」「そんな時はこれをスプレーすすると、ジワジワ汚れが浮いてくる」「キッチンペーパーでふけばここまでキレイに」とピカピカになったIHを披露。最後に「秒で終わる簡単掃除だから、時間ない時に試してみてね」と呼びかけた。
【画像】“優秀”アイテム続々…ズボラ向け「風呂＆IH」掃除テク
25日、「キレイを保つお風呂掃除ルーティンをまとめてみたよ」と投稿。使用したアイテムにも触れ、「こんなに伸びるからしゃがむ必要なし」という“バスボンくん(ロング)”、“ウルトラハード”な「ちょいと高めの洗剤！」、高密着の“カビ取りジェル”を紹介した。
このほか24日の「簡単IHそうじ」投稿では、「ダイソー優秀すぎる」と書き出し、「軽いコゲにはホームリセットをスプレーして、ダイソーのスクラブクロスをビリッとやぶいてこすっていくと油汚れも、コゲもしっかり落ちるんだけど…落ちないときもある…」「そんな時はこれをスプレーすすると、ジワジワ汚れが浮いてくる」「キッチンペーパーでふけばここまでキレイに」とピカピカになったIHを披露。最後に「秒で終わる簡単掃除だから、時間ない時に試してみてね」と呼びかけた。