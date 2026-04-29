まぁ0627さんが第二子を妊娠していた数年前のこと。

【妊娠中、混んでる電車で】車内で立っていたら、見知らぬ男性客が…

仕事の帰りに乗った電車は満員で、優先席にも座ることができなくて......。

＜まぁ0627さんからのおたより＞

2021年の初夏ごろの話です。当時私は第二子を妊娠中でした。

千葉から都内に通勤していた私は、重いお腹を抱え、マスクをしながら、悪阻や動悸、息苦しさに耐え、満員電車に揺られていました。

その日も、仕事帰りに満員電車で座れず優先席前に立っていましたが、なかなか席は空きません。

後ろから肩をつつかれて

やがて、やっと優先席が空きました。しかし、その席に座ろうとした途端、横から割り込んできた男性に席を取られてしまったのです。

疲れと息苦しさもあり、その場で愕然......。

すると、後ろから肩をちょいちょいとつついてくる感じがして後ろを振り向きました。

そこには、おそらく50代後半か60代くらいの男性がいて、ニコニコしながら席を譲ってくれているではありませんか！

申し訳なく思いながらも、ご厚意に甘えさせていただき、席に座ることが出来ました。

涙が出るほど嬉しかったです。

席を譲ってくださった方は、私と同じ駅で颯爽と降りていきました。

あの時の優しさがあったから

それから、何度かその方と同じ電車に乗ることがあり、席を譲って貰ったり、少しだけお話したりしましたが、私が仕事を辞めてしまったために会うことが無くなってしまいました。

あの時の優しさがあったから、辛い満員電車も乗り切れたのだと思います。

直接伝えることは出来ませんが、こちらでありがとうを伝えたいです。

無事に元気な赤ちゃんを産みましたよ！

あの時は本当にありがとうございました！



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