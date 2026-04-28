【ちいかわ】雲の上ですやすや やさしく光るライトがカプセルトイに！
キタンクラブより、「ちいかわ 雲の上でおやすみライト」が、2026年4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞ちいかわ 雲の上でおやすみライトをチェック！（写真7点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんなちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライトが登場。
ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ・ ハチワレ・ うさぎの全３種のラインナップ。
パステルカラーのしま模様がかわいい、お揃いのパジャマを着た姿を立体化している。
ボリューム満点サイズで、存在感も抜群。並べて飾って楽しみたくなる。さらに、電池交換が可能なので、長く使用できるのも嬉しいポイント。
見ているだけで癒される、やさしい雰囲気たっぷりのアイテムとなっている。
（C）nagano
＞＞＞ちいかわ 雲の上でおやすみライトをチェック！（写真7点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ・ ハチワレ・ うさぎの全３種のラインナップ。
パステルカラーのしま模様がかわいい、お揃いのパジャマを着た姿を立体化している。
ボリューム満点サイズで、存在感も抜群。並べて飾って楽しみたくなる。さらに、電池交換が可能なので、長く使用できるのも嬉しいポイント。
見ているだけで癒される、やさしい雰囲気たっぷりのアイテムとなっている。
（C）nagano
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