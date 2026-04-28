パーオン女王・盒矯眠據屬爐笋澆縫團鵑鯀世錣覆ぁ廖．漾璽販┐鮠紊欧詢習は“ガムテープ”がオススメ【達人に聞く】
ゴルフの本格シーズンが到来！ ベストスコア更新を狙う人に1打でも良くなるヒントを届けたい。2025年の国内女子ツアーのスタッツの各部門上位者にヒントを聞いた。達人ともいうべき女子プロから目からウロコのアドバイス。今回は今季2勝を挙げているパーオン率1位の盒矯眠擇法▲僉璽ン率を高めるコツ。
〈連続写真〉盒矯眠擇魯ぅ鵐僖トゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だった
パーオンとは、規定数より2打少ない打数でグリーンオンさせること。パー4なら2オン、パー3なら1オンという具合だ。今季すでに2勝を挙げている盒兇蓮△發箸發肇張◆雫指のショットメーカーとして知られている。日頃から意識していることはどんなことだろうか。「私は、ピンがグリーンの端に切られているときは、ショートサイド（ピンに近い側）に外れないように、グリーンの広い方を狙います。短い番手でも同じです。ただ、バーディをとらなきゃいけない状況では、その限りではありません」。例えばグリーンの左サイドにピンがある場合、ピン方向は狙わずに広い右サイドをターゲットにする。ミスショットをしてもグリーンに残るという狙いだ。優勝争いでバーディが欲しいときには、その限りではないともいう。ただ、ピンを果敢に攻めてグリーンを外し、難しいアプローチが残るとボギーやダブルボギーのリスクもある。それでも盒兇侶亳馨紂◆屮僉璽ンをした方が、パーで上がれる確率は高いと思います」と話す。ピンから遠いところに乗って長い距離を3パットする確率より、グリーンを外してボギーとする確率の方が高い。パーオン率を高くすることで、大叩きはなくなり、スコアをまとめやすくなるという。ちなみにピンがグリーン手前にある時は、手前から上りのパットを打ちたい気持ちを抑えて、ギリギリを狙わずにピンの奥でもいいと考える。逆にピンが奥の場合は、ピンの手前でもいいから攻めすぎて奥に外さないことも、大事な考え方だと話す。では、アマチュアがパーオン率を上げるためにはどうしたらいいのだろうか。「練習が大前提ですが、まずは100ヤード以内のショットはグリーンに乗せられるようになることが大事です。例えばフェアウェイから9番アイアン以下を持ったら絶対にグリーンに乗せる、とか。その番手を強化したいですね」。練習ではドライバーを振り回したい気持ちはグッとガマン。9番アイアンやピッチングウェッジなどの球数を増やして、100ヤード付近から確実にグリーンに乗せられる自信をつけたいところだ。高橋から見ると、アマチュアは同じ番手でも、毎回、飛距離が異なる人が多いという。「打点がブレると飛距離にバラつきが出てしまいます。ボールの手前からヘッドが入ってダフったり、トップしたり。しっかりダウンブローでとらえられるようにしたいですね」。ダウンブローでとらえてミート率を上げるための、練習場のマットでもできる練習方法も教えてくれた。「練習場だとヘッドが滑るので、ダフリかどうかは分かりにくいです。私がジュニア時代によくやっていたのは、ボールの後ろに、ボール1個分ほど開けて縦長に切ったガムテープを貼ります。ヘッドが手前から入るとガムテープは剥がれます。芝の上でいうとダフリです。ガムテープがはがれないように打てると、やや上からヘッドを入り、ミート率も高くなり距離も合うようになります」9番アイアン以下の短いクラブを中心にミート率を上げて、盒兇里茲Δ砲爐笋澆縫團鵑鯀世錣覆韻譴丱僉璽ン率は上がり、好スコアにつながりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
千葉で新規大会 国内女子の初日の組み合わせ
吉田鈴が得意の7Wで提言「実は払い打とうとするとダフります。短く持って少し上からヘッドを入れます」
石川遼はなぜアプローチで自在に球を操れる？ フェースに乗せて運ぶ“体とクラブの同調”
ショットメーカー・岩井千怜はトップの形のままタテに振り下ろす！ だからドローもフェードも打てる
パーオン＆リカバリー女王の“細かすぎる”シャフトのこだわり 1Wはチップカット違いを使い分け「同じモデルを10本くらい持っています」
〈連続写真〉盒矯眠擇魯ぅ鵐僖トゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だった
パーオンとは、規定数より2打少ない打数でグリーンオンさせること。パー4なら2オン、パー3なら1オンという具合だ。今季すでに2勝を挙げている盒兇蓮△發箸發肇張◆雫指のショットメーカーとして知られている。日頃から意識していることはどんなことだろうか。「私は、ピンがグリーンの端に切られているときは、ショートサイド（ピンに近い側）に外れないように、グリーンの広い方を狙います。短い番手でも同じです。ただ、バーディをとらなきゃいけない状況では、その限りではありません」。例えばグリーンの左サイドにピンがある場合、ピン方向は狙わずに広い右サイドをターゲットにする。ミスショットをしてもグリーンに残るという狙いだ。優勝争いでバーディが欲しいときには、その限りではないともいう。ただ、ピンを果敢に攻めてグリーンを外し、難しいアプローチが残るとボギーやダブルボギーのリスクもある。それでも盒兇侶亳馨紂◆屮僉璽ンをした方が、パーで上がれる確率は高いと思います」と話す。ピンから遠いところに乗って長い距離を3パットする確率より、グリーンを外してボギーとする確率の方が高い。パーオン率を高くすることで、大叩きはなくなり、スコアをまとめやすくなるという。ちなみにピンがグリーン手前にある時は、手前から上りのパットを打ちたい気持ちを抑えて、ギリギリを狙わずにピンの奥でもいいと考える。逆にピンが奥の場合は、ピンの手前でもいいから攻めすぎて奥に外さないことも、大事な考え方だと話す。では、アマチュアがパーオン率を上げるためにはどうしたらいいのだろうか。「練習が大前提ですが、まずは100ヤード以内のショットはグリーンに乗せられるようになることが大事です。例えばフェアウェイから9番アイアン以下を持ったら絶対にグリーンに乗せる、とか。その番手を強化したいですね」。練習ではドライバーを振り回したい気持ちはグッとガマン。9番アイアンやピッチングウェッジなどの球数を増やして、100ヤード付近から確実にグリーンに乗せられる自信をつけたいところだ。高橋から見ると、アマチュアは同じ番手でも、毎回、飛距離が異なる人が多いという。「打点がブレると飛距離にバラつきが出てしまいます。ボールの手前からヘッドが入ってダフったり、トップしたり。しっかりダウンブローでとらえられるようにしたいですね」。ダウンブローでとらえてミート率を上げるための、練習場のマットでもできる練習方法も教えてくれた。「練習場だとヘッドが滑るので、ダフリかどうかは分かりにくいです。私がジュニア時代によくやっていたのは、ボールの後ろに、ボール1個分ほど開けて縦長に切ったガムテープを貼ります。ヘッドが手前から入るとガムテープは剥がれます。芝の上でいうとダフリです。ガムテープがはがれないように打てると、やや上からヘッドを入り、ミート率も高くなり距離も合うようになります」9番アイアン以下の短いクラブを中心にミート率を上げて、盒兇里茲Δ砲爐笋澆縫團鵑鯀世錣覆韻譴丱僉璽ン率は上がり、好スコアにつながりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
千葉で新規大会 国内女子の初日の組み合わせ
吉田鈴が得意の7Wで提言「実は払い打とうとするとダフります。短く持って少し上からヘッドを入れます」
石川遼はなぜアプローチで自在に球を操れる？ フェースに乗せて運ぶ“体とクラブの同調”
ショットメーカー・岩井千怜はトップの形のままタテに振り下ろす！ だからドローもフェードも打てる
パーオン＆リカバリー女王の“細かすぎる”シャフトのこだわり 1Wはチップカット違いを使い分け「同じモデルを10本くらい持っています」