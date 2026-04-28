週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.29」が発売中です。今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで展開しています。



【写真】カットソー越しにバストトップが露わに！南みゆかさん2nd写真集は「これまで以上に大胆で攻めた」

表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、2026年2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆかさん。くノ一のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露しました。



裏表紙を飾るのは、「恥ずかしがるバニー動画」がきっかけで大バズりし、2023年にグラビアデビュー後は各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒットたときちゃん。旅館を舞台にほろ酔いから酩酊へと移ろう表情で悩殺しています。



同号には、ちとせよしのさん、神山みれいさん、篠崎彩奈さん、込山榛香さんも登場。多彩な企画が詰まった一冊となっています。



【南みゆかさんプロフィル】

2005 年10月10日生まれ 三重県出身 身長 164cmB90W59H92 2021年にアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2021年11月にグラビアデビューを果たすと、漫画誌・週刊誌の表紙を全国で計18回飾り、「現役アイドル最強ボディ」と称され注目を集める。2023年より活動していた選抜ユニット「O2」を 2025年11月24日に卒業し、2026年2月6日、新グループ「Sophià la Mode」の一員としてデビュー。2024年7月に発売したファースト写真集『南風』は即日重版のヒットを記録した。公式 X：@sophia_miyuka 公式 Instagram：@sophia_miyuka 公式TikTok：@sophia_miyuka



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）とその続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調。最新情報はX（@menmenman_39）