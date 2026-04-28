早くも次世代モデルが登場

BYDは、電動クロスオーバー『アット3（Atto 3）』の次世代モデルを北京モーターショーで公開した。シャープなスタイリング、航続距離の向上、そして「フラッシュ」と呼ばれる急速充電技術を備えている。

【画像】大改良を受けたばかりの電動クロスオーバー【BYDアット3エボを詳しく見る】 全48枚

このモデルは、中国市場では『元 Plus（ユエン・プラス）』という名で販売される。



北京モーターショーで公開された新型BYDアット3（元 Plus） AUTOCAR

デザイン面では現行世代の改良型である『アット3エボ』から明らかに進化しており、丸みを帯びたフォルムと「ドラゴンフェイス」のフロントエンドを特徴とする。ホイールベースは50mm延長されて室内空間が拡大し、リアエンドにはLEDライトバーが装備された。

インテリアは洗練され、デジタルインストゥルメント・ディスプレイはダッシュボード内に収められた（現行モデルではダッシュボード前面に「浮いている」ようなデザイン）。ただし、大型のセンタータッチスクリーンはそのまま引き継がれている。

乗車定員は5人と変わらないが、トランク容量は490Lから750Lに増加。ボンネット下の収納スペースも101Lから180Lに増えた。ボンネット自体も、手動式から電動式に変更されている。

1500kWの「フラッシュ」充電に対応

新型アット3は当初、中国では2種類のバージョンが販売される。いずれも後輪駆動で、最高出力272psの仕様では航続距離が540km、325psの仕様では630kmとなる。航続距離は、欧州で採用されているWLTP基準よりも緩やかな中国CLTCテストに基づく数値だ。

現行のアット3エボにはデュアルモーターの四輪駆動パワートレインも用意されていることから、新型にもさらにバリエーションが追加されるものとみられる。



北京モーターショーで公開された新型BYDアット3（元 Plus） AUTOCAR

BYDの1500kW急速充電器に接続すれば、わずか9分でバッテリーを10％から97％まで充電できる。このような高出力の充電器は、BYD傘下の高級ブランドであるデンツァのZ9 GTの発売に合わせて、まもなく英国でも導入される予定だ。

欧州や英国市場ではアット3エボが導入されたばかりであり、新型アット3が登場するまでには少なくとも1年はかかる見込みだ。