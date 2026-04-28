『魔法の姉妹ルルットリリィ』劇中リップを本格コスメ化 - プレバンで予約開始
BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、アニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場する風(リリィ)と流(ルル)のリップを再現した「ヒミツのマジカルリップ」(4,950円)の予約受付を4月28日16時に開始する。商品の発送は2026年10月予定。
『魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ』
本商品は、スタジオぴえろ制作の魔法少女シリーズ最新作として放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場するアイテム「リップ」を、本格コスメとして商品化したもの。作中で風と流が使用する印象的なアイテムを、ポップなカラーリングで再現している。
リップカラーは、風をイメージしたオレンジ寄りの色味と、流をイメージしたレッド寄りの色味の2種。どちらも唇に塗布するとほんのり色づく仕様で、それぞれをイメージした香り付きリップとして展開される。リリィはスイートフローラル、ルルはフレッシュフローラルの香り付き。
また、パッケージには限定描き起こしイラストを使用。大人の女性でも日常使いしやすいカラーリップとして仕上げたという。
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
『魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ』
本商品は、スタジオぴえろ制作の魔法少女シリーズ最新作として放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場するアイテム「リップ」を、本格コスメとして商品化したもの。作中で風と流が使用する印象的なアイテムを、ポップなカラーリングで再現している。
また、パッケージには限定描き起こしイラストを使用。大人の女性でも日常使いしやすいカラーリップとして仕上げたという。
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会