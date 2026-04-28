27日、社民党のラサール石井参議院議員（70）が自身のXを更新。一般ユーザーがポストした動画つきの投稿を引用しながら、《気持ち悪。》と投稿した。

引用された投稿には《40-50代のオッサン3人で、若い女性5人の品評会。ゾッとするのは私だけ？》とあり、動画は25日にライブ配信された、YouTubeチャンネル『ReHacQ〜リハック〜』の【石丸伸二vs吉村洋文】恋愛病院を見る会…大阪府知事が衝撃参戦！絶叫のワケ【ReHacQ高橋弘樹】と題した動画を1分ほどに切り抜いたもののようだ。

「ReHacQの動画では、ABEMAで配信されている恋愛リアリティショー『恋愛病院』に登場する女性たちを、参加者でもある元安芸高田市長の石丸伸二氏（43）や日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）らが感想を述べあっています。

吉村知事は、はるかさんという女性がお気に入りのようで、“パートナーになったら、頼れる。賢く優しそう”などと理由を述べており、石丸氏も楽しそうに談笑していました」（WEBメディアライター）

ラサール氏は同動画を“気持ち悪い”と評したのだが、コメント欄には逆にラサール氏への批判の声が集まることに。

《どの口が言ってんだよ。》

《少なくとも貴方にいう資格はない》

《あなたも過去の発言あるのでこんなポストやめたほうがいいですよ。》

《この人自分の過去の発言忘れてるのか？あなたは「気持ち悪。」と言ってる人達と同じだぞ？何他人事の様に言ってんだ？》

《過去の浅田真央さんへの発言忘れてんのか！》

（すべて原文ママ）

それは’11年、ラサール氏がTwitter（現X）で“失言”を投稿した過去があるからだろう。《ちょっと暴言吐きます》と前置きしたラサール氏は、こんな投稿をしている。

《浅田真央ちゃんは早く彼氏を作るべき。エッチしなきゃミキティやキムヨナには勝てないよ。棒っ切れが滑ってるみたい。女になって表現力を身に付けて欲しい。オリンピックまでにガッツリとことん！これは大事》

当時この投稿に批判が殺到し、ラサール氏は謝罪したのち同投稿を削除。炎上は収束したが、15年経った現在もなお、掘り返されてしまうほどのインパクトがあったのだろう。

「ラサール氏は昨年7月の参議院議員選挙に社民党から立候補した際にも、失言が問題視されたことがあります。福島瑞穂党首（70）のもと、セクハラやミソジニーに対して抗う姿勢を常に強調してきた社民党からの出馬とあって、ラサール氏の当時の投稿を引き合いに多くの疑問の声が上がりました」（前出・WEBメディアライター）

立候補に際して、本誌が社民党に回答を求めたところ、ラサール氏本人からのコメントとして《発言については、謝罪し反省したものの、取り返しのつかない内容であり、現在も深く反省しています。当時から現在に至るまで、その反省と謝罪の気持ちは変わりません。今後、その反省と学びの上で、ジェンダー平等、あらゆるハラスメント根絶に向け活動してまいる所存です》と書面で反省の弁を述べていた。

そもそも、議員になった今でも《気持ち悪。》などといった言葉遣いをすること自体、いかがなものか。もう少し政治家としての品性を持ってほしいものだ。