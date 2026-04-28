シンガー・ソングライターでロックバンド、サニーデイ・サービスの曽我部恵一（54）が27日夕、自身のXを更新。政府が殺傷能力のある武器輸出を解禁した件をめぐり、私見をつづった。

高市内閣は21日、防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用方針について、閣議と国家安全保障会議で改定した。武器輸出の目的を非戦闘目的に限定していた「5類型」を撤廃し、殺傷能力がある武器の輸出を原則容認することとなった。「平和国家」を掲げてきた安全保障政策において大きな転換点となり、さまざまな論議を呼んでいる。

曽我部は、この件について詳しく説明する文章が記された画像を添付。「心から反対です」とつづった。

この投稿に対し「ありがとうございます。ワタシも！心から反対です」「影響力のあるアーティストの方々が勇気をもってこのように声をあげてくださることに感謝いたします」「声をあげていただいてありがとうございます。とても心強いです！」「このままだと日本が日本でなくなってしまう」などの声や「私は心から賛成です」などと、さまざまな意見が寄せられている。