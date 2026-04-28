尿の「泡立ちが消えない」「色が濃い」は要注意。『腎臓の機能低下』のサインと受診の目安

「最近トイレの回数が減った気がする」――そんな日常の小さな変化が、腎臓からの重要なサインである場合があります。1日の尿量が400ml未満になる「乏尿」や100ml未満の「無尿」は危険な状態を示しています。このセクションでは、乏尿・無尿の違いや、腎臓のフィルター機能が失われることで身体にどのような深刻な影響が連鎖するかを詳しく解説します。

監修医師：

田中 茂（医師）

尿が出ない・尿量が減る：乏尿と無尿の違い

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

急性腎不全の最も分かりやすく、そして危険なサインの一つが尿量の変化です。「最近トイレに行く回数が減った」「尿の出が悪い気がする」といった感覚は、腎臓が発している重要なSOSである可能性があり、決して軽視してはなりません。

乏尿と無尿とはどのような状態か

医学的には、成人の1日の尿量が400ミリリットル未満に減少した状態を「乏尿（ぼうにょう）」と定義します。これは、体内で産生される老廃物を排出するために最低限必要とされる尿量を下回っており、体内に毒素が蓄積し始めていることを意味します。健常な成人の尿量は1日1,000～2,000ミリリットル（1～2リットル）程度なので、その半分以下になった状態です。さらに症状が進行し、1日の尿量が100ミリリットル未満になると「無尿（むにょう）」と呼ばれます。無尿は腎臓がほぼ完全に機能を停止していることを示す極めて危険な状態で、緊急の医療介入、特に透析療法が必要となることが多いです。一方で注意が必要なのは、急性腎不全の中には尿量が減少しない「非乏尿性腎不全」というタイプも存在することです。この場合、尿は作られていますが、老廃物を排出する能力だけが著しく低下しているため、発見が遅れがちになります。したがって、尿量だけで自己判断せず、他の症状と合わせて考えることが重要です。

尿量の変化に気づくためのポイント

日常生活の中で正確な尿量を測定することは困難ですが、いくつかのポイントを意識することで変化に気づきやすくなります。まず、1日の排尿回数が普段より極端に減った場合（例えば、普段5～8回の人が1～2回になるなど）は注意が必要です。また、トイレに行っても少量しか出ない、残尿感があるといった症状もサインかもしれません。尿の色も重要な指標です。脱水状態では濃い黄色になりますが、コーラのような褐色や赤ワインのような色（血尿）は、腎臓内部での出血や筋肉の損傷（横紋筋融解症）を示唆する危険なサインです。その他、尿の泡立ちがいつまでも消えない（蛋白尿の可能性）、アンモニア臭が強くなるなどの変化も、腎臓の異常を示していることがあります。水分摂取量が少ない、汗を大量にかいたといった明らかな理由がないにもかかわらず、これらの変化が続く場合は、速やかに医療機関に相談することを検討してください。

急性腎不全で尿が出なくなるメカニズム

「なぜ腎臓の機能が低下すると尿が出なくなるのか？」という疑問は、多くの方が抱くものです。その背景にあるメカニズムを理解することは、ご自身の身体に起きている変化をより深く、そして正確に把握するうえで大きな助けとなります。

腎臓の「こし取り」機能が失われるプロセス

腎臓の中には、「糸球体（しきゅうたい）」と呼ばれる毛細血管が球状に集まった微細なフィルターが、左右合わせて約200万個も存在します。ここで心臓から送られてきた血液がろ過され、老廃物や余分な水分、塩分が「原尿」としてこし取られます。急性腎不全では、このフィルター機能がさまざまな原因で破綻します。例えば、腎前性では腎臓への血流が不足し、フィルターにかかる圧力が低下するため、そもそもろ過ができません。腎性では、糸球体自体が炎症を起こしたり、薬剤によって尿細管（原尿から必要な物質を再吸収する管）が壊死したりして、フィルターや再吸収の機能が直接的に障害されます。その結果、老廃物を十分にこし取れなくなり、それらが血液中に蓄積して「尿毒症（にょうどくしょう）」と呼ばれる状態を引き起こします。この状態が進行すると、吐き気や食欲不振に始まり、意識の混乱、けいれん、呼吸困難など、全身に重篤な症状が現れてきます。

尿が出ないことで身体に何が起きるか

尿が十分に排泄されない状態が続くと、身体にはいくつかの深刻かつ連鎖的な変化が生じます。

第一に、排出されるべき水分が体内に溜まり、血液量が増加します。これにより、むくみ（浮腫）や高血圧が引き起こされます。水分が肺にまで溢れると「肺水腫」という状態になり、横になると息が苦しくなるといった症状が現れます。

第二に、老廃物であるクレアチニンや尿素窒素（BUN）が血中に蓄積し、前述の尿毒症症状を引き起こします。

第三に、電解質のバランスが崩れます。特に危険なのが、カリウムが過剰になる「高カリウム血症」です。カリウムは心臓の筋肉の動きを制御する重要なミネラルであり、血中濃度が異常に高くなると、致死的な不整脈や心停止を引き起こすリスクがあります。

第四に、体液が酸性に傾く「代謝性アシドーシス」が起こり、全身の細胞機能が低下して、疲労感や呼吸が深くなるなどの症状が出ます。これらの変化は、自覚症状がないまま静かに進行することが多いため、「尿が出ない」というサインは、身体全体のシステムが崩壊し始めている警告として極めて重く受け止める必要があります。

まとめ

急性腎不全（急性腎障害）は、腎機能が急激に低下する深刻な状態ですが、早期発見・早期治療が予後を大きく改善させます。尿が出ない、身体がむくむ、急にだるくなったなどのサインを見逃さない意識と、迅速な受診が最大の鍵です。日頃からの脱水予防と薬剤の慎重な使用が重要ですが、特に心不全や慢性腎臓病をお持ちの方は、水分・塩分管理について必ず主治医の指示に従ってください。

気になる症状がある場合は、決して自己判断せず、腎臓内科やかかりつけ医に相談しましょう。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「腎疾患対策」

厚生労働省「慢性腎臓病（CKD）」

厚生労働省「腎臓健康習慣」

日本透析医学会「透析療法について」