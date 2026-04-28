

「カッシェロ・デル・ディアブロ」新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇場面カット

HYDEが、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇に出演。4月28日より公式YouTubeで公開。TV-CMは、5月30日から全国で順次放映予定。インタビューではCM撮影エピソードや“心を盗まれた”ような感動的な出来事、HYDE自身の中にある“悪魔的な一面”について語っている。

【写真】HYDEが出演、新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇場面カット

メルシャンは、チリNo.1ワイナリーであるコンチャ・イ・トロ社が造るプレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念し、ブランドアンバサダーを務めるアーティストのHYDEを起用した新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇を、4月28日より公式YouTubeで公開。TV-CMは、5月30日から全国で順次放映予定。

悪魔の蔵のワイン「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、そのあまりのおいしさから盗み飲みが絶えなかったため、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守ったというブランドストーリーを背景に誕生した。以来、“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界中で親しまれている。

今回の新CMは、赤を基調にした重厚な空間の中、HYDEのナレーションとともに始まる。ワインを注ぐ音やグラスを傾ける所作が丁寧に描かれ、まるでその場でワインを味わっているかのような没入感が広がり、余韻や味わいも表現されている。

CM楽曲には、3月にデジタルリリースされたHYDEのアルバム「JEKYLL」収録曲『SO DREAMY』を起用している。ワインにも造詣が深いHYDEは、悪魔の蔵のワイン「カッシェロ・デル・ディアブロ」が愛され続けている理由について、「愛情」と「品質」にあるのではとコメント。新CMについては「僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？皆さんの感想を待っています」とメッセージを寄せている。

撮影後のインタビューでは、ソロ活動25周年を迎えたHYDEが、長く活動を続ける中で大切にしていることや、心が盗まれた感動的なエピソード、自身の“悪魔的な一面”についても語っている。

今後は、5月1日にキービジュアルを解禁予定のほか、6月6日の“悪魔の日”にあわせて、HYDEとのコラボレーションによるキャンペーンも展開予定。ブランドの象徴である“悪魔のマーク”を軸に、その魅力を体験できる施策を予定している。

HYDEインタビュー

――CM撮影を通して、特に印象に残っているシーンやエピソードを教えてください。

飲むシーンですかね。飲むシーンで心の中で「乾杯！」とか「おいしいよ！」などとか思いながらやっていましたね。やはり言葉を出さないと表情も作りにくくて。なので心の中で「おいしいよ」などと言いながらやっていました。――今回のCM楽曲に、5月発売のアルバム収録曲『SO DREAMY』が起用されています。実際に撮影をしてみて、CMの世界観と楽曲との間に共通点や相性の良さを感じた部分はありましたか？

『SO DREAMY』も大切な人とディナーをいただく話です。ワインが歌詞にも出てきますし、まさに、このCMの背景で流れているのにぴったりの曲だなと思います。――「カッシェロ・デル・ディアブロ『悪魔の蔵のワイン』」を味わった時に感じた魅力や印象を教えてください。

日本でもすごくメジャーなワインで、特にチリワインが話題になった頃に発見したのですが、「この価格でこんなにおいしいんだ」というのは驚きでした。――HYDEさんは普段どのようにワインを楽しんでいますか？

基本は食事に合わせて飲む感じなので赤も白も両方大好きです。食後にも飲む機会があります。例えばチーズとかに合わせて飲んだりします。――ワイン初心者の方に向けてワインの楽しみ方を教えてください。

ワインをちゃんと選んで飲んでほしいのと、やはり食事に合わせてほしいですね。例えば脂っぽい肉料理などには赤ワイン、あっさりした料理や魚などには白ワインを合わせる、そういうマッチングが一番効果的においしく飲めるのかなと思いますね。――HYDEさんがアンバサダーを務めるチリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ『悪魔の蔵のワイン』」が今年、日本発売30周年を迎えます。率直なご感想とお祝いのコメントをお願いします。

30年は思ったより長いですね。長い間続けるには、ちゃんとした美味しさだったりがないと難しいと思うんですよね。僕はワイナリーにも行ったことがありますけど、とっても素敵なワイナリーで、「愛情を込めてワインを作ってるな」という印象があります。だからこそみんなに愛されて、何十年も続けてこられたのだろうなと思います。――長く愛されるワインブランドの条件とはどのようなものだと思いますか？

やはり愛情じゃないですか。ちゃんと愛情をかけているかどうか。ワイン作りには当たり年もあれば、悪い年もあると思いますが、そういうことはこれまでの経験があるからこそ補える部分でもあると思うのですね。長いブランドは知識があるので、少々のダメージはうまくかわしていけるところがあると思うんです。そういうのがないブランドは、一つの衝撃に弱かったりする部分があると思うので。きっと「カッシェロ・デル・ディアブロ」は、今後もいろいろあるでしょうけれど、長く続けていけるんじゃないかなと思います。やはり、愛情を持って一つ一つの品質を作っていけるブランドは強いのではないかなと思いますね。――HYDEさんご自身もソロ活動25周年という節目を迎え、第一線で活躍し続けていらっしゃいますが、長く活動を続けるために大切にしていることを教えてください。

やはり品質かなと思いますね。ファンが悲しまない、残念に思わないような品質を作り続けることがファンへの愛情表現だったりするのかなと。ワインの話ととても似てますけど、やはり裏切らないことが重要かなと思いますね。――長く続けるからこそ感じるプレシャーや難しさもあったと思います。どのような点に難しさを感じましたか？ また、それをどのように乗り越えてきたかを教えてください。

僕はあまりプレッシャーはないですね。ファンとの信頼関係がうまくできているからだと思うのですが、「しっかりと自分が丹精込めて作っていればしっかりとファンに届く」という自信が積み重なっているので、プレッシャーはないですね。なので、僕に「しっかりと作った」という自信があれば、それはOKなんですね。100点なんですね。でも、そこにもし、「大丈夫かな？」という陰りがあると、やはりファンにはバレてしまうので、そういうことをしないことが重要かなと思ってます。――今後新たに挑戦してみたいことがありましたらお聞かせください。

これまで通り、守りに入らず、自分が良いと思う芸術を探求して追求していくことがファンに対する愛情表現だと思っていますので、今後も同じスタンスでやっていきたいなと思っています。――CMの中で「盗み飲みされるほど美味しい」という印象的な表現がありますが、これまでの経験の中で“心を盗まれた”ような感動的な出来事を教えてください。

たくさんあるのですが、例えば、チリに行った時、チリではこれまでも伝説的なアクシデントがあるのですが、印象的なトラブルがありました。ギターとかドラムとかの音がもう鳴らなくなっちゃったんですよ。これはもうどうしようもない、コンサートを終えるしかないとなった時、マイクだけが生きてたんですね。「ごめんなさい、もう演奏できなくなりました。でも、アカペラで歌うから聴いて」って言ってアカペラで歌いだしたんですね。そうしたら大合唱になって。ものすごい感動的なライブになりました。チリの国民性もありますけど、お互いを思う気持ちが一つになった瞬間でもありましたね。――「悪魔の伝説のワイン」というフレーズも印象的ですが、HYDEさんご自身の中にある“悪魔的な一面”を挙げるとしたらどのようなところだと思いますか？

ファンの子がコンサート中に、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑） なんか可愛くてね。泣いているからちょっとかわいそうにも思うのですが、でもやはり、それが好物なのですね。可愛いなと思っちゃいますね。――CMをご覧になる皆さんへメッセージをお願いします。

HYDEです。今回、CM撮影をさせていただきました。僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？ 皆さんの感想を待っています！