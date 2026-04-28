Aぇ! group末澤誠也、大先輩とのエピソードでメンバーの背筋凍らす 4人でホテルトーク展開
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15）のきょう28日放送回は、韓国ロケの最後となる4週目が放送される。「Aぇ! groupがメンバー同士で聞きたいQは？」をテーマに、夜のホテルトークを展開する。
【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group
同番組では、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していく。
1泊2日の韓国ロケの夜、ホテルに集まったAぇ! group。メンバー同士で聞きたいことをカードに記入し、引いたカードに書いてある“Q”について夜のホテルでオフトークを繰り広げる。
最初の“Q”は「健康で気をつけてること」。正門良規が自身の気をつけていることを切り出すと、末澤誠也は「もうええって！」、佐野晶哉は「正門くんの最近の激強エピソード！俺大好きやねん」と正門のトークに飽き飽きした様子を見せつつ、大笑い。それでもトークを続ける正門に、小島健は一言「おもんないぞ（笑）」とツッコミを入れ、Aぇ! groupらしい“いざこざトーク”を繰り広げる。一体正門は何を発表したのか。
「2025.4〜2026.4までで、個人的に楽しかった思い出は？」という“Q”では、プライベートな話で盛り上がる。佐野は大好きなアーティストとの秘話を、正門は親交のあるアーティストと食事に行ったことを明かす。末澤は大好きだという大先輩とのエピソードを公開。その大先輩とはAぇ! groupについても話すことがあるといい、つい背筋が伸びるメンバーたちだが、その内容とは。
さらに、シンガポール、韓国と海外ロケを実施してきた同番組で、次に海外ロケに行くならどこがいいかを話し合う「次どこ行く？」や、「4人飯いつ行くか決めませんか？」という仲の良いAぇ! groupらしい“Q”についても本音で話し合う。メンバーがメンバーに聞きたいことを深掘りしていき、他では見ることのできない4人の素顔が明らかに。個性豊かなそれぞれの“Q”は誰が考えた質問なのかも注目だ。
また、FODでは5月以降の放送も1週間前から先行配信を実施することが決定。未公開となる特別映像も配信される。
【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group
同番組では、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していく。
最初の“Q”は「健康で気をつけてること」。正門良規が自身の気をつけていることを切り出すと、末澤誠也は「もうええって！」、佐野晶哉は「正門くんの最近の激強エピソード！俺大好きやねん」と正門のトークに飽き飽きした様子を見せつつ、大笑い。それでもトークを続ける正門に、小島健は一言「おもんないぞ（笑）」とツッコミを入れ、Aぇ! groupらしい“いざこざトーク”を繰り広げる。一体正門は何を発表したのか。
「2025.4〜2026.4までで、個人的に楽しかった思い出は？」という“Q”では、プライベートな話で盛り上がる。佐野は大好きなアーティストとの秘話を、正門は親交のあるアーティストと食事に行ったことを明かす。末澤は大好きだという大先輩とのエピソードを公開。その大先輩とはAぇ! groupについても話すことがあるといい、つい背筋が伸びるメンバーたちだが、その内容とは。
さらに、シンガポール、韓国と海外ロケを実施してきた同番組で、次に海外ロケに行くならどこがいいかを話し合う「次どこ行く？」や、「4人飯いつ行くか決めませんか？」という仲の良いAぇ! groupらしい“Q”についても本音で話し合う。メンバーがメンバーに聞きたいことを深掘りしていき、他では見ることのできない4人の素顔が明らかに。個性豊かなそれぞれの“Q”は誰が考えた質問なのかも注目だ。
また、FODでは5月以降の放送も1週間前から先行配信を実施することが決定。未公開となる特別映像も配信される。