HYDE「不慣れな笑顔のシーン」も 新CMで“悪魔的な魅力”表現
アーティストのHYDEが、チリワインブランド『カッシェロ・デル・ディアブロ』の新CMに出演する。4月28日より公式YouTubeで公開され、5月30日から全国でテレビCMも順次放映される。
【動画】不慣れな笑顔のシーンも！HYDE出演『カッシェロ・デル・ディアブロ』新CM
『カッシェロ・デル・ディアブロ』は、チリのワイナリーであるコンチャ・イ・トロが造るプレミアム・チリワインブランド。あまりのおいしさから盗み飲みが絶えなかったため、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守ったというブランドストーリーを背景に誕生した。以来、“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界中で親しまれている。
新CM『悪魔はおいしさの証』篇には、ブランドアンバサダーを務めるHYDEが登場。赤を基調にした重厚な空間の中、HYDEのナレーションとともにCMが始まり、ワインを注ぐ音やグラスを傾ける所作がていねいに描かれる。その場でワインを味わっているかのような没入感が広がり、余韻や味わいを表現した内容となっている。CM楽曲には、3月にデジタルリリースされたHYDEのアルバム『JEKYLL』収録曲「SO DREAMY」が起用されている。
今後は、5月1日にキービジュアルの解禁が予定されており、6月6日の“悪魔の日”にあわせて、HYDEとのコラボレーションによるキャンペーンも展開予定だ。
■インタビュー（一部抜粋）
――CMの中で「盗み飲みされるほど美味しい」という印象的な表現がありますが、これまでの経験の中で“心を盗まれた”ような感動的な出来事を教えてください。
HYDE：たくさんあるのですが、例えば、チリに行ったとき、チリではこれまでも伝説的なアクシデントがあるのですが、印象的なトラブルがありました。ギターとかドラムとかの音がもう鳴らなくなっちゃったんですよ。これはもうどうしようもない、コンサートを終えるしかないとなったとき、マイクだけが生きてたんですね。「ごめんなさい、もう演奏できなくなりました。でも、アカペラで歌うから聴いて」って言ってアカペラで歌い出したんですね。そうしたら大合唱になって。ものすごい感動的なライブになりました。チリの国民性もありますけど、お互いを思う気持ちがひとつになった瞬間でもありましたね。
――「悪魔の伝説のワイン」というフレーズも印象的ですが、HYDEさんご自身の中にある“悪魔的な一面”を挙げるとしたらどのようなところだと思いますか？
HYDE：ファンの子がコンサート中に、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑）。なんかかわいくてね。泣いているからちょっとかわいそうにも思うのですが、でもやはり、それが好物なのですね。かわいいなと思っちゃいますね。
――CMをご覧になるみなさんへメッセージをお願いします。
HYDE：HYDEです。今回、CM撮影をさせていただきました。僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？みなさんの感想を待っています！
【動画】不慣れな笑顔のシーンも！HYDE出演『カッシェロ・デル・ディアブロ』新CM
『カッシェロ・デル・ディアブロ』は、チリのワイナリーであるコンチャ・イ・トロが造るプレミアム・チリワインブランド。あまりのおいしさから盗み飲みが絶えなかったため、創立者ドン・メルチョー氏が「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守ったというブランドストーリーを背景に誕生した。以来、“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界中で親しまれている。
今後は、5月1日にキービジュアルの解禁が予定されており、6月6日の“悪魔の日”にあわせて、HYDEとのコラボレーションによるキャンペーンも展開予定だ。
■インタビュー（一部抜粋）
――CMの中で「盗み飲みされるほど美味しい」という印象的な表現がありますが、これまでの経験の中で“心を盗まれた”ような感動的な出来事を教えてください。
HYDE：たくさんあるのですが、例えば、チリに行ったとき、チリではこれまでも伝説的なアクシデントがあるのですが、印象的なトラブルがありました。ギターとかドラムとかの音がもう鳴らなくなっちゃったんですよ。これはもうどうしようもない、コンサートを終えるしかないとなったとき、マイクだけが生きてたんですね。「ごめんなさい、もう演奏できなくなりました。でも、アカペラで歌うから聴いて」って言ってアカペラで歌い出したんですね。そうしたら大合唱になって。ものすごい感動的なライブになりました。チリの国民性もありますけど、お互いを思う気持ちがひとつになった瞬間でもありましたね。
――「悪魔の伝説のワイン」というフレーズも印象的ですが、HYDEさんご自身の中にある“悪魔的な一面”を挙げるとしたらどのようなところだと思いますか？
HYDE：ファンの子がコンサート中に、感動のあまり泣いていたり、歌詞に没頭して泣いていたりする涙が好物です（笑）。なんかかわいくてね。泣いているからちょっとかわいそうにも思うのですが、でもやはり、それが好物なのですね。かわいいなと思っちゃいますね。
――CMをご覧になるみなさんへメッセージをお願いします。
HYDE：HYDEです。今回、CM撮影をさせていただきました。僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？みなさんの感想を待っています！