27日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、アウトサイドヒッター（OH）の池田幸太（29）とミドルブロッカーの松下彪雅（23）がJRTバレーボールクラブの一員として、アジア圏で開催される国際大会に参戦することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今シーズンのヴォレアスでキャプテンを務めた池田。SVリーグ男子の開幕戦で負傷し戦線を離脱したものの、レギュラーシーズン（RS）39試合でベンチ入りし、合計で141得点を挙げた。

一方の松下は北翔大学在学時の2025年にヴォレアスへ入団。シーズン途中での加入となったが、SVリーグ男子のRS7試合でベンチ入りを果たした。

二人が加入するJRTバレーボールクラブはシンガポールのクラブチームで、V.LEAGUE MEN EASTのレーヴィス栃木に所属するOHの笠利真吾も同時期に期限付き移籍することが決まっている。3選手は5月1日（金）～5日（火）に中国で開催されるVALエリート選手権2026と、8日（金）から10日（日）にマレーシアで開催されるJust Inバレーボール選手権に出場する。

さらなる技術の向上と国際経験を目的として2つの大会に参戦する池田と松下。2選手はクラブを通してコメントしている。

■池田幸太

「この度、貴重な機会をいただき、オフシーズン期間を利用して短期で海外のリーグに参加します！普段とは違う環境の中でプレーして、今後の自分にとって大きな糧になるよう、全力で取り組んできます！」

■松下彪雅

「この度、このような貴重な機会をいただき、参加させていただきます。まずはこの機会に感謝し、普段とは違う環境の中で多くのことを吸収しながら、全力で取り組んできます。今回の経験を自分の成長に繋げて、日本に帰ってきたいと思います」