【ライブレポート】RYOKI MIYAMA（三山凌輝）バースデーライブで“ゼロからの再出発”を宣言

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4月26日に27歳の誕生日を迎えたRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が同日、東京・duo MUSIC EXCHANGEにて『RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert!!!』を開催した。

■「カブトムシ」「Just the Way You Are」「春夏秋冬」のカバー歌唱も

本公演は、5月よりスタートする初の東名阪Zeppツアー『RYOKI MIYAMA First Tour “Back from the coffin.”』を前に、“ゼロからの再出発”をテーマに実施されたもの。当日は約700名のファンが来場し、ソロアーティストとしてのあらたな決意を示すステージとなった。

暗転した会場に、BPM170を超える高速ラップ「I’M THE KING」のビートが鳴り響くと、会場の熱気は一気に上昇。キレのあるダンスとともに観客を引き込み、「BOOOM」「H.S.J.」と立て続けに披露し、序盤から高密度なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

MCでは「正直、客席が2列しか埋まらなかったらどうしようと思ってました（笑）」と笑いを誘いながらも、「でもこうして来てくれて、本当にありがとう。みんながいないと自分は成り立たない。みんなが存在してくれているから、自分もここに立てている。だから、本当に生まれてきてくれてありがとう」とファンへ感謝を述べた。

さらに「これからは世界を目指し、音楽で勝負していきます」と今後の活動への意気込みを語った。

中盤では「カブトムシ」「Just the Way You Are」「春夏秋冬」などの国内外のカバー楽曲を披露。ヒップホップをルーツとしながらもジャンルにとらわれない音楽性を示した。

続いて、4月24日にリリースされた最新曲「Stay Right Here」を披露し、R＆Bサウンドに乗せた歌唱とラップで会場を魅了。ダンサーも加わり、ステージはいっそうの盛り上がりを見せた。

その後、「We’d Rather Hit By The Walls」では力強いパフォーマンスを展開し、「ツアー、ぶちかますぞ！」と観客に向けて意気込みを表明。ラストナンバー「DOUBLE UP」では会場の熱気が最高潮に達し、「今日ここに集まってくれた皆さんは、これからの自分の新しいフェーズをともに作っていく存在だと思っています。一緒にスーパーボウルへ行こう。やるからには、そこまで行くしかないでしょ！」と語り、世界を見据えたビジョンを力強く打ち出した。この日、RYOKI MIYAMAは全10曲を駆け抜け、会場は大きな盛り上がりを見せた。

「誰かの指示ではなく、自らの意志で理想とする表現を具現化できる場所が必要でした。アーティスト、俳優、そして表現者。そのすべての役割を背負い、全責任を自分自身で持つこと。それが、今の僕が選んだ『生き様』です。そして、僕が見据えているのは、アジア人で誰も到達したことのない場所です。音楽、映画、舞台。それらはバラバラのものではなく、僕という表現者の中で一つの線として繋がっています。これらすべてのステージを通して、RYOKI MIYAMAとは何者なのか。その答えを、自らのパフォーマンスで証明し続ける一年にします」

本公演にあたり、RYOKI MIYAMAがこのようにコメントしていたように本公演は、単なるバースデーライブにとどまらず、ソロアーティストRYOKI MIYAMAの本格始動を印象づける機会となった。

RYOKI MIYAMAは5月からは初の東名阪Zeppツアーを開催する他、7月には主演ミュージカル『愛の不時着』、映画『キングダム 魂の決戦』への出演も控えており、今後のさらなる活躍が期待される。

■セットリスト

01. I’M THE KING

02. BOOOM

03. H.S.J.

04. Original Sin

05. カブトムシ（カバー）

06. Just the Way You Are（カバー）

07. 春夏秋冬（カバー）

08. Stay Right Here

09. We’d Rather Hit By The Walls

10. DOUBLE UP

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stay Right Here」

■【画像】RYOKI MIYAMAのアーティスト写真

■関連リンク

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