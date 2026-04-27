新しい段ボール箱に入った猫の表情を見ると...？あまりにも可愛すぎる喜び方に注目が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万回表示を突破し、「何か言いたげな表情」「こんな顔もするのか」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ネコに『新しいダンボール箱』あげたら、『表情』が変わって…可愛すぎる瞬間】

感動のあまり...

Xアカウント「まりてつ」に投稿されたのは、猫の『てつお』くん。てつおくんにはとても大好きなものがあるのだとか。

それは箱なのだそう。てつおくんは箱が大好きで、この日は飼い主さんから新しい段ボール箱をもらったといいます。

すると、てつおくんは嬉しすぎて目をキラキラさせて飼い主さんを見てきたといいます。感動のあまり目をまん丸にして、まるで驚いたかのような表情を浮かべていたというてつおくん。

よほど箱が好きなのでしょう。表情は喜びで満ちていて、今にも飛び上がりそうなのに、どっかりと段ボール箱の中に座り込んでいたのだとか。気に入ったのが一目瞭然ですね。

その後、飼い主さんが段ボール箱を捨てようとしたところ、てつおくんは捨てさせまいと怒ってしまったそう。段ボール箱の中でひっくり返って手を振り上げて威嚇してきたとか。どうやらてつおくんは、以前あげた段ボール箱もボロボロになっても使い続けていたとのこと。今回の段ボール箱も、ボロボロになってもなかなか捨てさせてくれないかもしれませんね。

箱が好きすぎるてつおくん

新しい段ボール箱をもらったてつおくんを見た方たちから「こ、こんないいものを？！」「本当に？あとでメッチャ撫でさせろとか言わない？」など、てつおくんの気持ちを代弁するようなコメントが寄せられていました。

Xユーザーたちが気持ちを汲み取るほど、てつおくんの驚きと喜びが表情に表れていたのでした。

Xアカウント「まりてつ」では、てつおくんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。大好きな段ボール箱の中で今日も至福のひと時を過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「まりてつ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。