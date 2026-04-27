アポなし突撃！スーパースター・ネイマールに緊急密着！？：YOUは何しに日本へ？
日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。
今回のテーマは、「近すぎてテンション爆あがり！YOUのスターが大集結SP」。超豪華なキラキラYOUたちに接近する95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？
【動画】アポなし突撃！スーパースター・ネイマールに緊急密着！？＆春の桜前線を大追跡！青森まで行ったのに咲いてない！？
（2017年7月10日放送）
羽田空港でYOUを探していると、あるゲート前にどんどんギャラリーが集まり始めていた。カメラを抱えた報道陣も続々と姿を見せ、現場は騒然としていく。いったい誰がやってくるの！？
周囲を見渡すと、サッカーのユニフォームを手にした人の姿も。関係者と思しき方によると、あのネイマールが現れるらしい。ネイマールとは、2016年のリオデジャネイロ・オリンピックで、ブラジル代表のキャプテンとしても活躍したサッカー界のスーパースター！ 決勝では最後にPKを決め、初の金メダルをもたらした。
2026年の現在は、2023年の大怪我による長期離脱を乗り越えて復活。ブラジル代表として、W杯出場を目指している。
「ネイマール選手、テンション上がる！」と興奮する取材Dは、なんとしても直撃インタビューをと鼻息が荒い。
すると、スーツ姿の男性から「ネイマールに“YOUは何しに日本へ？”ってやります？(笑)」と、笑顔で声をかけられた。広報担当者かと思いきや、「私がここを取り仕切ってます」と自己紹介。さらに「私がネイマールを誘導するので、“YOUは何しに日本へ？”ってネイマールに…」と、親切に対応してくれた。実は番組の大ファンだそうで、協力してもらえることに。案内を受け、いざ「ネイマールインタビュー大作戦」がスタート！
ネイマールの動線は、責任者が誘導する段取り。まずは正式な取材申請をしていた他番組のインタビューに対応し、その後、YOUのスタッフのところまで連れて来てくれることになった。これは完璧な流れ！ ただし合図があるまでは、ネイマールに一切話しかけてはならない。
30分後、ついにゲートからネイマールが登場！ ファンから差し出されたユニフォームや色紙に、がんがんサインを書いていく。そして手はず通り、取材Dらが待ち構える場所まで歩いてきてくれた。責任者に誘導され、ネイマールはすぐそこに！ 来た来た…と、取材Dらもテレビカメラを構えたが……
なぜかネイマールは、必死で呼びかける取材Dらをスルー…。こ、これは痛い！
唖然とするスタッフたちの元に、責任者の部下が。「明日ネイマールのイベントがあり、そこで取材できるので、ぜひイベントに来てください」と、本日の代案を提案してもらえた。というわけで、ネイマールに密着決定！？
翌日、向かったのは六本木駅。先ほど担当者から連絡が入り、事態が急展開。ネイマールがホテルから出てくるシーンも撮影OKとの許可が下りた。これはインタビューのチャンス到来か！？
指示された都内の某高級ホテルの駐車場へ向かうと、現場には多くの関係者やSPが集まり、厳戒態勢が敷かれていた。集まった報道陣は、イベントのオフィシャルカメラと我々YOUのみ。この後、ネイマールがホテルから出て車に乗りこむタイミングで、うまく駆け寄ってインタビューを試みる予定だ。
が、その期待も束の間、ネイマールに声をかけることをお断りされてしまった…。
分刻みのスケジュールのため、この場でのインタビューはNGだという。トホホ…。
しかし、短時間ながらネイマールの姿を押さえることに成功。さすが大物のオーラは凄すぎる！
ネイマールを乗せた車を追跡すると、30分後に到着したのは『ラモスフィールド（フットサル場）』。取材Dは、「イベント会場で話しかけるチャンスを見つけるしかない」と新たな作戦を立てる。会場でインタビューできるチャンスを狙う“隙あらば突撃大作戦”だ。
まずはプレス受付でイベント資料を受け取る。よく見れば、そこには質問用シートが。
質問を書き込めば、インタビューのチャンスがあるかもしれないが、質問できるのは抽選で選ばれたメディアのみ。果たして、チャンスは巡ってくるのか。
こうして集まったメディアは、テレビや雑誌など合わせて60媒体。質問できるのは、選ばれた2媒体のみという狭き門だ。そんな中、イベントは幕を開けた。
この日行われたイベント『夢のすいみん学校』に、特別講師として招かれたネイマール。子どもたちに睡眠の大切さを伝えることをミッションとしたイベントだ。
もちろんサッカーのミニゲームも行われ、ネイマールはトップレベルの神技テクニックを惜しみなく披露。子どもたちと触れ合いながら、サッカーの楽しさを伝える。
そしていよいよ、確率30分の1の質問コーナーがスタート！ 最初の当選者から、ブラジルと日本のサッカーの違いについて聞かれると、違いはそれほど多くないとしながらも、「ブラジルの子どもは、スポーツというより遊びとしてサッカーを取り入れている。友だちと遊ぶ時は、外でも家の中でもずっとボールと一緒にいる感じです。幸せになり、楽しくなるためのサッカーが、ブラジルの特徴かな」と答えた。
そして次の当選者は、なんとYOU！ このミラクルに感謝しつつ、取材Dが満を持して、とっておきの質問を投げかける。
「昨日空港で聞けなかったんですけど、YOUは何しに日本へ？」。
通訳を通して質問を聞いたネイマールは、苦笑しつつ「東京西川のプロモーションだよ。まあ仕事だね！」と即答。この質問1つで貴重なインタビュータイムが終わり、密着取材は終了。
その後、会場を後にするネイマールにお礼の声をかけると、「ありがとう、じゃあね！」と応じてくれた。どうかまた、じっくりインタビューさせてね〜！
今回のテーマは、「近すぎてテンション爆あがり！YOUのスターが大集結SP」。超豪華なキラキラYOUたちに接近する95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？
【動画】アポなし突撃！スーパースター・ネイマールに緊急密着！？＆春の桜前線を大追跡！青森まで行ったのに咲いてない！？
（2017年7月10日放送）
羽田空港でYOUを探していると、あるゲート前にどんどんギャラリーが集まり始めていた。カメラを抱えた報道陣も続々と姿を見せ、現場は騒然としていく。いったい誰がやってくるの！？
2026年の現在は、2023年の大怪我による長期離脱を乗り越えて復活。ブラジル代表として、W杯出場を目指している。
「ネイマール選手、テンション上がる！」と興奮する取材Dは、なんとしても直撃インタビューをと鼻息が荒い。
すると、スーツ姿の男性から「ネイマールに“YOUは何しに日本へ？”ってやります？(笑)」と、笑顔で声をかけられた。広報担当者かと思いきや、「私がここを取り仕切ってます」と自己紹介。さらに「私がネイマールを誘導するので、“YOUは何しに日本へ？”ってネイマールに…」と、親切に対応してくれた。実は番組の大ファンだそうで、協力してもらえることに。案内を受け、いざ「ネイマールインタビュー大作戦」がスタート！
ネイマールの動線は、責任者が誘導する段取り。まずは正式な取材申請をしていた他番組のインタビューに対応し、その後、YOUのスタッフのところまで連れて来てくれることになった。これは完璧な流れ！ ただし合図があるまでは、ネイマールに一切話しかけてはならない。
30分後、ついにゲートからネイマールが登場！ ファンから差し出されたユニフォームや色紙に、がんがんサインを書いていく。そして手はず通り、取材Dらが待ち構える場所まで歩いてきてくれた。責任者に誘導され、ネイマールはすぐそこに！ 来た来た…と、取材Dらもテレビカメラを構えたが……
なぜかネイマールは、必死で呼びかける取材Dらをスルー…。こ、これは痛い！
唖然とするスタッフたちの元に、責任者の部下が。「明日ネイマールのイベントがあり、そこで取材できるので、ぜひイベントに来てください」と、本日の代案を提案してもらえた。というわけで、ネイマールに密着決定！？
翌日、向かったのは六本木駅。先ほど担当者から連絡が入り、事態が急展開。ネイマールがホテルから出てくるシーンも撮影OKとの許可が下りた。これはインタビューのチャンス到来か！？
指示された都内の某高級ホテルの駐車場へ向かうと、現場には多くの関係者やSPが集まり、厳戒態勢が敷かれていた。集まった報道陣は、イベントのオフィシャルカメラと我々YOUのみ。この後、ネイマールがホテルから出て車に乗りこむタイミングで、うまく駆け寄ってインタビューを試みる予定だ。
が、その期待も束の間、ネイマールに声をかけることをお断りされてしまった…。
分刻みのスケジュールのため、この場でのインタビューはNGだという。トホホ…。
しかし、短時間ながらネイマールの姿を押さえることに成功。さすが大物のオーラは凄すぎる！
ネイマールを乗せた車を追跡すると、30分後に到着したのは『ラモスフィールド（フットサル場）』。取材Dは、「イベント会場で話しかけるチャンスを見つけるしかない」と新たな作戦を立てる。会場でインタビューできるチャンスを狙う“隙あらば突撃大作戦”だ。
まずはプレス受付でイベント資料を受け取る。よく見れば、そこには質問用シートが。
質問を書き込めば、インタビューのチャンスがあるかもしれないが、質問できるのは抽選で選ばれたメディアのみ。果たして、チャンスは巡ってくるのか。
こうして集まったメディアは、テレビや雑誌など合わせて60媒体。質問できるのは、選ばれた2媒体のみという狭き門だ。そんな中、イベントは幕を開けた。
この日行われたイベント『夢のすいみん学校』に、特別講師として招かれたネイマール。子どもたちに睡眠の大切さを伝えることをミッションとしたイベントだ。
もちろんサッカーのミニゲームも行われ、ネイマールはトップレベルの神技テクニックを惜しみなく披露。子どもたちと触れ合いながら、サッカーの楽しさを伝える。
そしていよいよ、確率30分の1の質問コーナーがスタート！ 最初の当選者から、ブラジルと日本のサッカーの違いについて聞かれると、違いはそれほど多くないとしながらも、「ブラジルの子どもは、スポーツというより遊びとしてサッカーを取り入れている。友だちと遊ぶ時は、外でも家の中でもずっとボールと一緒にいる感じです。幸せになり、楽しくなるためのサッカーが、ブラジルの特徴かな」と答えた。
そして次の当選者は、なんとYOU！ このミラクルに感謝しつつ、取材Dが満を持して、とっておきの質問を投げかける。
「昨日空港で聞けなかったんですけど、YOUは何しに日本へ？」。
通訳を通して質問を聞いたネイマールは、苦笑しつつ「東京西川のプロモーションだよ。まあ仕事だね！」と即答。この質問1つで貴重なインタビュータイムが終わり、密着取材は終了。
その後、会場を後にするネイマールにお礼の声をかけると、「ありがとう、じゃあね！」と応じてくれた。どうかまた、じっくりインタビューさせてね〜！