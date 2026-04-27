バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、この春に新たな出会いをきっかけに生活習慣を見直し。さらに、やってよかった、クローゼットの整理についても教えてくれました。

春にあったうれしい新しい出会い。体も家も「年齢のせい」にはしたくない！

やっぴー！ 春めいてときめいてノラです。

【写真】ハンガーを新調したスッキリクローゼット

春は出会いの季節。新学期がはじまって年長になったバブ子（5歳児）は、新しく入った同じクラスの男の子にぞっこんラブ。「けっこんしたいー！」といつもよりノリノリで保育園へ通っています。

私もすてきなご縁に恵まれました。温活のイベントのお仕事でご一緒した医師の石原新菜先生との出会い。同世代で更年期や子育ての話、旦那の愚痴まで意気投合し、クリニックへも行かせていただきました。

私も今年で48歳。持病や検診で定期的に病院へは行くものの、薬を飲んでも万全にならない体調や、病院へ行くほどのことでもないけどなんだかモヤモヤして続く不調…。たくさんのサプリを飲み続けながらも、更年期だから仕方ないと思っていた現状。

そんななか、新菜先生に出会って、東洋医学の観点から生活習慣の見直しをし、無理なく続けられそうなことをはじめたり。相談できて寄り添ってくれる存在ができたことがとてもうれしく、心強く思っています。

また、運動もサボりがちだったこともあり、体重が増加し、いつの間にか腹の肉が倍増！ 放置してたらこんなに早く太れることにおったまげ〜！

骨格から体を変えていくメソッドの「ユミコア」に通っているのですが、スタジオに行く時間がなかなか取れず…。自宅でちょっとの隙間時間でできるように、とにかく思い立ったら即マットへ。マットを敷きっぱなしにして、道具も手に届く場所へ。“ながら”でも、すぐにできる仕組みをつくりました。

体も家も「老化」で片付けない。「年齢のせい」と諦めず、自身の体の声を聞くことを大切にしていきたいと改めて思ったのでした。

夏に向けて、役目を終えた服をリサイクルへ。ハンガーを新調！

4月だっていうのに、たまに夏のような暑さがちらほら…。今後の暑さに今から恐怖を感じながら、早めの対策グッズやお洋服選びの見直し中です。

久しぶりにクローゼットのパンツやスカートをすべて出し、お役目を終えたパンツや着心地がよくないスカートはリサイクルショップへ。

心弾む服、今年の酷暑を一緒に乗り越えていけるような服を残します。

さらに、少し不便に感じていたパンツ＆スカート用のハンガーを新調したことで、選びやすく取り出しやすいし、しまいやすくなり見た目がスッキリしました。

長年使いにくいなぁと思いながらも、ハンガーが壊れて使えないわけでもないからそのままにしていました。

心地よく暮らせる、毎日のちょっとした悩みや手間を解決する「快適さのアップデート」、もう少し早くやればよかった！

これから暑くなるので、体と暮らしだけはせめて少しでもスッキリOKバブリーにしたいのでした。