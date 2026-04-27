「ユニクロ・GU・無印良品」のプチプラアイテムでつくる旬の着まわしコーデを、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さんに教えてもらいました。大人でも着まわしやすいアイテムを使用しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ユニクロ・GU・無印良品の着まわし10アイテム

A：ピンクニット

【写真】春の「推し活」コーデ

スエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけではなく、肩かけや腰に巻いて差し色にしても。コットン混素材なので、軽快な着心地。

・ニット￥2490（ジーユー）

B：シャツ

インナーに羽織りに、使い勝手のいいシャツ。さわやかなブルーを選ぶとまじめになりすぎず、オンもオフも着まわしやすい。コットン100％ならではのさらっとした肌触り。

・シャツ￥3990（ユニクロ）

C：シアーブルゾン

羽織るだけで今っぽい印象をかなえる1枚。アウターとしてはもちろん、冷房対策や日よけに、今の時季から夏まで活躍すること必至。ジャストな丈感でスタイルアップにも貢献。

・ブルゾン￥2990（ジーユー）

D：サロペット

体型をさりげなくカバーしつつ、洒落感もあるサロペットは大人世代に人気上昇中のアイテム。肩のストラップは細めを選ぶと、子どもっぽくならずに着こなしがしやすい。

・サロペット［4月下旬発売予定］￥5990（無印良品／無印良品 銀座）

E：ジャケット＆パンツ

仕事や行事以外のシーンでも着やすいリラックス感のあるサイズのダブルジャケットにセミワイドパンツのセットアップ風。グレーは季節もシーンも問わず、着まわし力抜群。

・ジャケット￥6990、パンツ￥3990（ともにユニクロ）

F：Tシャツ

季節の変わり目に1枚あると便利な白Tシャツ。体型を拾いすぎないほどよい厚みで、七分袖を選べば、1枚で着るときに気になる二の腕をカバーしてくれるので安心。

・Tシャツ￥990（無印良品／無印良品 銀座）

G：スカート

おなか回りすっきり、脚長にも見せてくれるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびに揺れる裾がエレガント。春なら優しいカラーと合わせやすいカーキをチョイス。

・スカート￥3990（ユニクロ）

H：ボーダーカットソー

定番のボーダーは絶妙なピッチの太さで、膨張感なく着こなせるものを選んで。新鮮なイエロー×白は、春らしい華やかさもプラスしてくれて、きれいめにもカジュアルにも。

・ボーダーカットソー￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

I：カーディガン

着こなしのポイントになる鮮やかなグリーンカーディガン。1枚で着たり肩かけしたり、着まわし力もばっちり。これからの季節に欠かせないUVカット機能つき。

・カーディガン￥2990（ユニクロ）

J：スエットパンツ

トレンドのスエットも、初心者はゆったりしたストレート＆黒を選ぶと使いやすい。ハリ感のある生地で、部屋着やスポーツウェア見えせず、幅広いシーンで大活躍！

・スエットパンツ￥3990（ユニクロ：シー／ユニクロ）

気持ちが締まるスーツスタイルは抜け感を大切に（E＋F＋I）

きりっとしたお仕事コーデで出社。肌寒いときはカーデを肩かけしても。スーツスタイルもシャツではなくカットソーにしてこなれ度アップ！ 大人の余裕を感じさせるスーツスタイルに。小物も黒ではなく白にするのがポイントです。

・バッグ￥8900、靴￥5900（ともにオリエンタルトラフィック／ダブルエー） ネックレス￥3740、ピアス￥2640（ともにアネモネ／サンポークリエイト）

薄手のシアーブルゾンをトップス代わりに！（C＋G）

疲れやすい春の時季は、ハーブティーで癒やされ、流行のアイテムで気分を上げて。トレンドの透け感があるブルゾンは、インナーに同系色の白をイン。スカートのおかげでさりげなくスタイルアップもかなう。

・バッグ［4月下旬発売予定］￥2990（ジーユー） 靴￥6900（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） カチューシャ￥1430、ピアス￥2750（ともにアネモネ／サンポークリエイト） インナー（スタイリスト私物）

ブルーシャツをラフに羽織ってカジュアルダウン（B＋E＋F）

友達に聞いた「推し活防災」。ペンライトを懐中電灯代わりにするなんて、すてきなアイデア！ セミワイドパンツは脚のラインを拾わず、ワイドほどもたつかないので、片づけなどの作業や、体を動かす日にもぴったり。

・靴￥6900（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） イヤリング￥2640（アネモネ／サンポークリエイト）