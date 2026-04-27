「50分待った」長い行列の先に「タコス」 300食が1日で完売 ラテンがテーマのグルメイベント 隅田公園にぎわう
すでにゴールデンウィークに突入した人もいる、この週末。
春らしい陽気の中にぎわっていたのが、26日、東京・隅田公園で開催されたラテンをテーマにしたイベント「サルサストリート」です。
至る所で大行列ができていました。
行列の先にあったのはメキシコのソウルフード、ジューシーな肉と野菜が詰まった「タコス」です。
訪れた人は「50分待ちました。最高です。めちゃくちゃおいしいです」「チキンタコスとビーフタコスですね」「めっちゃおいしいです」と話しました。
豚肉を使った定番の「タコス」をはじめ、「ビーフタコス」に「フィッシュタコス」など、イベントでは様々な種類の「タコス」を食べ比べすることができます。
タコス店・松井鈴オーナー：
前日に2日分（300食）持ってきて、それが1日でなくなった。（タコスが）日本にひとつの文化として定着したらいいな。
隅田公園では5月も同様のイベントが行われる予定です。
一方、26日の天気から一転、27日は朝からあいにくの雨となった東京都心。
“春の嵐”のような強い雨と風に見舞われましたが、ゴールデンウィーク期間中は晴れ間が見える日もありそうです。