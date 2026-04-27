3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月20日（月）の放送では、同日に放送されたメンバーがMCをつとめる冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）の裏話について語りました。


Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架



――「テレビ×ミセス」のレギュラー第3回が、4月20日に放送されました。今回のコラボは、モーニング娘。OG軍団（中澤裕子さん、保田圭さん、矢口真里さん）と「巨大すべり台クイズ」対決しました。



出題されるクイズに解答し、正解すれば対決相手が乗るすべり台、不正解なら自分のすべり台がどんどん上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦！ 最後は絶壁状態となる急な角度のすべり台に、大森と若井が絶叫!? そして、藤澤が“絶壁すべり台”に耐える奇跡のひと幕を巻き起こす場面も。

また、「大のテレビ好き」を公言するミセスのメンバーが、テレビの王道企画とコラボ！
今回立ち向かったのは「巨大扇風機」。強烈な風を真正面から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決めました。

そして、今回のスタジオライブでは、ミセスの楽曲「クスシキ」を披露しました。



＜ミセスからのメッセージ＞

大森：「テレビ×ミセス」がありましたね！ これ本当に、りょうちゃん（藤澤）面白かったな！ マジで！ もう、りょうちゃん回だよ!!

若井：りょうちゃーん！

藤澤：いやいや、もう魂を懸けましたね！

若井：ヒーローだよ！ りょうちゃん！

大森：マジで面白かった！

藤澤：ここで終わっちゃいけない！ と思って!!

大森：モーニング娘。のOGさんたちと、「うたばん」とかで見ていた巨大すべり台をやらせてもらって。でも、どうやら本人ら曰く、これは「うたばん」の時代よりもすごく難易度が高いと言っていたけれど。

若井：言っていましたね！

藤澤：光栄でした！

大森：楽しかった!! で、「クスシキ」も歌唱させていただきました！ 自分らの楽曲をちゃんと披露できる歌番組を、自分らで持っているというのが本当にありがたいし、強いよね、きっとね！

若井：そうだね！

大森：これから何の曲をやろうか、ワクワクしながら打ち合わせしております！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624