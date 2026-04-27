格闘技イベント「RIZIN」は27日、リモートで会見を行い、「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」（6月6日、宮城県・ゼビオアリーナ仙台）の追加対戦カードを発表した。

榊原伸行CEOが会見。矢地祐介（35＝フリー）と初参戦のパンクラス2階級制覇したISAO（37＝NEVER QUIT）の71・0キロ級5分3Rを発表した。矢地はABEMA「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に出演。中学の後輩のウルフに絞技、腕関節OKのルール変更を了承させると、三角絞めを狙い背中を着けたところに3カウントを取られ敗北、榊原CEOから「負けたらRIZIN出禁。新日本プロレス行き」を厳命されていたが、榊原CEOは「あんなルールで企画を成り立たせていること自体がようわからんというか。体重もデカくて、柔道家で道衣着てて勝てるわけない。企画としてもパッとしたかったと思うんですよね。だからあの試合に負けたからって、もうRIZIN出禁だっていうのはちょっとかわいそうだなと思って」と今回の出場を許可した。

ただ、「この試合に負けたらRIZIN出禁にします。そのぐらいの覚悟でISAO選手に挑んでもらいます」と再び厳命。矢地にとっては再起戦でインパクトある勝利を収め、RIZIN上位戦線へとアピールする。