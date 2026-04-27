様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『モンスターズ・インク』や人気ピクサー作品をデザインしたコレクショングッズが登場。

開けるワクワクが詰まった「ブラインドBOX」仕様の竹箸とランチ巾着がラインナップされます☆

スケーター ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」

先行発売日：2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて販売

※その後、スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店にて販売

スケーターから、ディズニー＆ピクサー作品のキャラクターたちをデザインしたブラインド仕様のランチグッズが登場。

中にどの柄が入っているかわからないブラインドパッケージを採用した、開封時の楽しみが提供されるグッズです。

単品購入で、パッケージを開封する際のドキドキ感を味わえます。

また、1BOXを購入することで全種類が揃う仕様となっており、お目当ての柄を確実に手に入れたい方やコレクション目的の方にも最適。

お気に入りのキャラクターが、いつものランチタイムを特別な時間へと導いてくれます。

「竹箸21cm」は先端に滑り止め加工を施しているため、滑りやすい食材もしっかりと掴みやすくなるメリットがあります。

また、食器洗い乾燥機にも対応しているため、日々のお手入れにかかる手間を軽減し、家事の負担を減らしてくれるのも高ポイント☆

「ランチ巾着M」は肌触りの良い綿100パーセントの素材を使用し、国内で丁寧に製造されています。

ANT4JBS ブラインド 竹箸21cm「モンスターズ・インク」

価格：

単品：770円（税込）仕様：1膳入りPOS：4973307734489ボックスセット：7,700円（税込）仕様：10膳入りBOX（全10種）POS：4973307734472

サイズ：21cm

『モンスターズ・インク』のキャラクターたちがデザインされたお箸。

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」「ブー」たちのかわいいアートが楽しめます。

箸先の端部分には食べ物がつかみやすい、すべり止め加工が施されているのもポイントです。

KBB21B ブラインド ランチ巾着M「モンスターズ・インク/ファイナルフレーム」

価格：

単品：1,155円（税込）

仕様：1枚入り

POS：4973307735134

ボックスセット：6,930円（税込）

仕様：6枚入りBOX（全6種）

POS：4973307735127

サイズ：W155×H170mm

映画『モンスターズ・インク』の印象的なシーンなどを切り取ったデザインのランチ巾着セット。

モンスターたちの楽し気なワンシーンや「ブー」たちの微笑ましい姿が楽しめます。

作品ロゴがプリントされた裏面デザインもおしゃれです。

KBB21B ブラインド ランチ巾着M 「モンスターズ・インク」

価格：

単品：1,155円 (税込）仕様：1枚入りPOS：4973307737435ボックスセット：6,930円（税込）仕様：6枚入りBOX（全6種）POS：4973307737428

サイズ：W155×H170mm

かわいらしいデフォルメイラストなどをポップに配置した『モンスターズ・インク』デザインのランチ巾着。

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」「ブー」のほかCDA隊員の姿も☆

KBB21B ブラインド ランチ巾着M「ピクサーMIX/ファイナルフレーム」

価格：

単品：1,155円（税込）仕様：1枚入りPOS：4973307737459ボックスセット：6,930円（税込）仕様：6枚入りBOX（全6種）POS：4973307737442

サイズ：W155×H170mm

様々なピクサー作品の名シーンを集めたランチ巾着セット。

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』『インサイド・ヘッド』『リメンバー・ミー』の5柄ほか、シークレット1柄が封入されています。

裏面には各作品のタイトルロゴ入りです。

『モンスターズ・インク』や人気ピクサー作品をデザインしたコレクショングッズ。

スケーターより発売される、ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」の紹介でした☆

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