

提供：高松市

高松市はユニクロのオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」とコラボした新しいアイテムを24日から発売しました。

高松市は、市のロゴマーク「TKMT」をより多くの人に知ってもらおうと、ユニクロゆめタウン高松店とコラボして、2025年9月「TKMT」をデザインしたTシャツとトートバッグの販売を開始。これまで、ことでんのマスコットキャラクターで高松特別ゆめ大使の「ことちゃん」や高松市出身のアーティスト・CHARRさんとコラボしたデザインを含む12種類の商品を販売してきました。

アイテムへの反響が大きかったことなどから、新しく2種類の「ことちゃん」デザインのアイテムを追加することが決まったということです。

オリジナルアイテムは、高松市のユニクロゆめタウン高松店で購入できます。また、「UTme!」の専用端末を操作して、自由に「TKMT」のロゴを配置した自分だけのアイテムを作ることもできます。

【商品概要】

・Tシャツ(XS～XXLサイズ) 1990円(税込み)

・トートバッグ(横39㎝、縦41㎝) 2490円(税込み)

・ミニトートバッグ(横35㎝、縦21.5㎝) 1990円(税込み)