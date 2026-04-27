調理してそのまま食卓へ！オシャレで優秀『一人二役』の調理道具3選。出しっぱなしOK

毎日の料理を支える調理道具。頻繁に使うものだから、機能性はもちろん、見た目にもこだわりたいものです。

そこで今回は、「オレンジページnet」で食や暮らしの情報を発信している「オレペエディター」たちが愛用する、デザイン性の高い多機能アイテムをピックアップ。

調理したらそのまま食卓へ。使うたびに気分が上がって料理映えも抜群な〈一人二役〉のアイテムをご紹介します。

OIGEN『ピアット』24cm

南部鉄器のフライパンが器に！ じか火もオーブンもOK

OIGEN『ピアット』24cm

11000円 ／ https://oigen.jp

着脱式のハンドルがついた鉄鋳物フライパン。ガス、まき火、炭火、オーブンに使え、調理後にハンドルを取ればそのまま平皿として使えます。洗練されたデザインで、キッチンや食卓の雰囲気をじゃましません。

焼く！ 器にも！

普通に焼いたステーキも格別な仕上がり！ 持ち手をはずして食卓に出してもカッコいいし、スリムですっきり収納できるのも◎。 gontaさん

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河辺商会 × TENT『CHOPLATE』174ｍｍ

まな板になるシンプルなお皿。電子レンジや食洗機にも対応

河辺商会 × TENT『CHOPLATE』174ｍｍ

1870円 ／ https://tent1000.com/choplate

軽くて丈夫な素材を傷が目立ちにくく、液だれしにくい形にデザインしたまな板兼平皿。食材を切ったらそのままお皿として使えるので、日常使いはもちろんアウトドアにも。

お皿にも！ まな板にも！

高級感があって料理が映えます。薄くて軽いし割れにくいので、1歳の娘用にパンを切ってそのままお皿として使っています。 ろこたそさん

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かもしか道具店『ごはんの鍋 (3合）』

ご飯がおいしく炊けて余ったら土鍋のままレンジで温めなおせる！

かもしか道具店『ごはんの鍋 (3合）』

10560円 ／ TEL 059-327-6555

ふっくらもちもちのご飯が炊き上がる土鍋。余ったご飯を土鍋ごと電子レンジで温めなおすと、炊きたてのようなおいしさに。萬古焼のシックなデザインは食卓に置いても絵になります。

炊飯に！ 電子レンジも！

残ったご飯を電子レンジで温めると、鍋が水分量を調整してふっくら！ 炊飯器で炊いたご飯を土鍋に移して、おひつとしても使っています。 michi makomoさん

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ひとつで何役もこなす便利さとビジュアルに、ちょっとモチベが上がりそう。長く使える一台を、暮らしに取り入れてみてください。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）

※2026年4月22日時点の情報です

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