FC今治が公式マスコットのビジュアルを初公開

FC今治は2026年4月25日、クラブの新たな象徴となる公式マスコットを公開した。

ファン・サポーターや地域の住民との交流拡大を目指して誕生したもので、同日にアシックス里山スタジアムで開催されたカターレ富山戦のキックオフ前にお披露目された。

今回公開されたマスコットは、瀬戸内海に古くから住んでいる「ふしぎな子（精霊？）」という設定だ。かつては村上海賊の水先案内を手伝っていたと自称しており、スタジアムから聞こえる賑やかな歓声に惹かれて姿を現したという。お披露目時点では名前が決まっておらず、4月25日から5月7日までファン・サポーターより名称を募集する。名称の発表は5月31日のホームゲームで行われる予定だ。

ビジュアルは青を基調としており、瞳の中に波のような模様が描かれているのが特徴。この独特なデザインに対し、SNS上では「目が波になってるの斬新〜！」「目がうるうるでかわいい」「ついにFC今治にもマスコット来たか！」「早くグッズ欲しい！」「めっちゃかわいい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）