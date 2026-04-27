新型「“車中泊”できるヴォクシー」まもなく発売！

トヨタの人気ミニバン「ヴォクシー」から改良モデルが登場し、2026年4月10日に発表されました。

より洗練されたスタイルと機能が充実するなどの変更が加えられ、5月6日に発売される予定です。

【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシーMU」です！（30枚以上）

今回の改良でまず目を引くのは、その端正な外観です。

フロント周りのデザインが見直され、ボディ全体との一体感がさらに高まりました。

特に新色の「ニュートラルブラック」を選ぶと、グリルを縁取るガーニッシュまでがブラックで統一され、ヴォクシーらしい精悍でスポーティな表情がより一層際立ちます。

走りや静粛性へのこだわりも徹底されています。ショックアブソーバーの調整により、これまで以上にスムーズで心地よい乗り心地を実現しました。また、防音材を効果的に配置したことで、さらに静かな車内空間を実現しています。

そして、パワートレインは、これまであったガソリン車を廃止し、環境に配慮してハイブリッド車へと一本化されました（ウェルキャブを除く）。

室内も、上質さが一段と引き上げられています。全グレードでスイッチ周りなどが艶やかなピアノブラック塗装になったほか、上位グレードの「S-Z」ではスエード調の表皮やステッチ加工が施され、クラスを超えた質感を楽しめます。

メーターの液晶画面も大型化され、S-Zは12.3インチ、「S-G」は7インチと、運転中の情報の見やすさが格段に向上しました。

機能面では、ドライブレコーダーの設定や、雪道で心強い「SNOW EXTRAモード」の追加、便利なパワースライドドアの標準装備化など、安心と快適を支える装備が充実しています。

改良を受けたヴォクシーの価格（消費税込）は375万1000円から438万200円です。

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さらに注目したいのが、2026年5月にモデリスタブランドから発売される、2列シート5人乗り仕様のコンプリートカー「ヴォクシー MULTI UTILITY（MU）」です。

ハイブリッド車のS-G（2WD）をベースにしたMUは、シーンに合わせて2つのスタイルを自在に使い分けることができ、アクティブ派に最適なモデルとなっています。

日常や趣味で活躍するのが「カーゴモード」です。標準装備のラゲッジボードが荷室を上下2段に仕切り、下段には重いキャンプギア、上段にはすぐ使う小物といった具合に、空間を無駄なく活用できます。ボードは60kgの重さに耐えるほど頑丈で、大量の荷物も安心して積み込めます。

一方、旅先での休息に最適なのが「ベッドモード」です。リアシートを倒し、オプションのフロントベッドボードを組み合わせることで、大人2人がゆったりと足を伸ばして寝られるフルフラットな空間に早変わりします。

専用のLEDルームランプや小物置き、1500Wのアクセサリーコンセントも完備されており、車中泊を快適にサポート。汚れに強い専用シートカバーも備わっています。

このヴォクシー MUに対して、ネット上では熱のこもった書き込みが相次いでいます。

まず、圧倒的な収納力を誇るラゲッジスペースについては、「3列目シートの跳ね上げを気にせず、壁際までびっちり荷物を積み込めるのが最高に使い勝手が良さそう」といった、積載性の高さを歓迎する声が多く聞かれます。

特に、上下2段に空間を仕切れるラゲッジボードに対しては、「重いキャンプギアは下に、濡れたテントや着替えは上に、とスマートに整理できるのはキャンパーにとって本当にありがたい仕様」と、実際の使用シーンを具体的にイメージした好意的な意見が目立ちました。

また、車中泊を検討している層からは、フルフラットな空間に対する期待が非常に高いようです。

「大人2人が余裕で足を伸ばして横になれて寝心地良さそう」「最強の車中泊マシンだ！」といった声や、「1500Wのアクセサリーコンセントが標準的なのは心強い」「ポータブル電源を持ち込まなくても、これ一台で家電まで使いこなせるのは夢が広がる」といった、利便性の高さを評価するコメントも多く見受けられます。

さらに、専用のシートカバーについても、「泥汚れや水濡れに強い素材なのがうれしい」「遊び倒す道具箱として、汚れを気にせずガンガン使い倒したい」と、タフな使い方を想定するユーザーからの信頼も厚いようです。

全体として、「ミニバン特有の多人数乗車を捨てて、あえて趣味の快適さに全振りした選択肢があるのは面白い」という意見に代表されるように、これまでのミニバンの常識にとらわれない、自分らしいライフスタイルを実現できる一台として、多くのファンが発売を心待ちにしています。