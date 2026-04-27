突然付き合ってない男性からプレゼントを贈られた時の「女性の心境」９パタ−ン
彼氏からサプライズでもらうプレゼントに喜ぶ女性は多いもの。しかし、恋人以外からの突然すぎるプレゼントにはさまざまな感情が渦巻くようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「彼氏でもない人から突然プレゼントを贈られたときの女性の心境」を紹介します。
【１】「物で釣られるなんて、安く見られたな…」と、ガッカリする
「プレゼントを餌にしているのが見え見えで、呆れてしまう」（３０代女性）と、アプローチの方法としてサプライズを利用しても、特に女性の心に響かないこともあるようです。デートの誘いなどは、物を利用せず誠実な気持ちを伝えるのが一番かもしれません。
【２】「嬉しい！」と素直に喜び、太っ腹な男性に感謝する
「単純にラッキー！ と喜んで終わり」（２０代女性）というように、得した気分になって満足するだけで終わる人もいるようです。「喜ぶ顔が見たかった」などある程度の好意を言葉にして伝えないと、ただの羽振りのいい人としか見てもらえないでしょう。
【３】「私に気があるの？」と、相手の好意を感じて急に男性を意識し出す
「好きでもない人にサプライズなんてしないはず」（１０代女性）と、多くの女性が相手からの好意を感じ、今までとは違う目で見るようになるようです。何気なくプレゼントを贈った場合でも、「好きだと言っているようなもの」という意識で臨んだほうがいいかもしれません。
【４】「彼氏になんて説明しよう…」と、恋人がいる場合は迷惑に感じる
「浮気してると誤解されたら困るし、バレたら面倒なことが増えそう」（１０代女性）と、厄介事に発展するのを恐れる女性もいるようです。恋人がいる女性には、誕生日でも物は贈らずお祝いのメールを送る程度にとどめておいたほうが、相手を困らせないための気遣いといえるかもしれません。
【５】「何を企んでるのか分からなくて怖い」と、気持ち悪くなって距離を置く
「何か裏がありそう。怪しいのであまり関わらないようにする」（２０代女性）と、たいして親しくない人からのプレゼントを不審がる女性もいるようです。まだ顔見知り程度の関係の場合、プレゼントを贈るより、会話を重ねて距離を縮めるのが先でしょう。
【６】「恋愛対象じゃない人からは、正直重い…」と、気まずくて避けがちになる
「アクセサリーとかだったらほんとに困る」（３０代女性）と、彼氏以外の人からプレゼントを贈られても、負担にしか感じない女性が多いようです。時計や服などいかにも「恋人へ贈る物」は、たとえ安物でも女性が「重すぎる…」と引く可能性が高いので避けたほうが無難でしょう。
【７】「高額な物は受け取れない」と、気が引けて申し訳なくなる
「高価な物だと、お返しをしなくちゃいけない気がする」（３０代女性）と、プレゼントの値段によってはすんなり受け取れないという人も多いようです。恋人以外の女性へのプレゼントは、一目で高額だとわかる高級ブランド物などは避けたほうがいいかもしれません。
【８】「受け取ったら、付き合うのをＯＫしたと勘違いされそう…」と、警戒する
「受け取らないのも失礼だし、誤解されても困るし、悩む」（３０代女性）と、安易にもらっていいものか、不安に思う人もいるようです。へんな下心がないことを伝えるために、「北海道に行ったときのお土産だから」など、もっともらしい理由をつけて渡すのもアリかもしれません。
【９】「プレゼントされるようなことしたっけ？」と自分の行動に対し疑問がわく
「なぜ自分がプレゼントをもらえるのか分からなくて、ひたすら困惑する」（２０代女性）と、身に覚えのないプレゼントにどう対処したらいいのか分からない人もいるようです。何かのお礼でプレゼントを贈る場合は、きちんとその旨を告げないと不審がられるでしょう。
いかがでしたか？ ほかに「彼氏でもない人から突然プレゼントを贈られたときの女性の心境」には、どのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
【１】「物で釣られるなんて、安く見られたな…」と、ガッカリする
「プレゼントを餌にしているのが見え見えで、呆れてしまう」（３０代女性）と、アプローチの方法としてサプライズを利用しても、特に女性の心に響かないこともあるようです。デートの誘いなどは、物を利用せず誠実な気持ちを伝えるのが一番かもしれません。
「単純にラッキー！ と喜んで終わり」（２０代女性）というように、得した気分になって満足するだけで終わる人もいるようです。「喜ぶ顔が見たかった」などある程度の好意を言葉にして伝えないと、ただの羽振りのいい人としか見てもらえないでしょう。
【３】「私に気があるの？」と、相手の好意を感じて急に男性を意識し出す
「好きでもない人にサプライズなんてしないはず」（１０代女性）と、多くの女性が相手からの好意を感じ、今までとは違う目で見るようになるようです。何気なくプレゼントを贈った場合でも、「好きだと言っているようなもの」という意識で臨んだほうがいいかもしれません。
【４】「彼氏になんて説明しよう…」と、恋人がいる場合は迷惑に感じる
「浮気してると誤解されたら困るし、バレたら面倒なことが増えそう」（１０代女性）と、厄介事に発展するのを恐れる女性もいるようです。恋人がいる女性には、誕生日でも物は贈らずお祝いのメールを送る程度にとどめておいたほうが、相手を困らせないための気遣いといえるかもしれません。
【５】「何を企んでるのか分からなくて怖い」と、気持ち悪くなって距離を置く
「何か裏がありそう。怪しいのであまり関わらないようにする」（２０代女性）と、たいして親しくない人からのプレゼントを不審がる女性もいるようです。まだ顔見知り程度の関係の場合、プレゼントを贈るより、会話を重ねて距離を縮めるのが先でしょう。
【６】「恋愛対象じゃない人からは、正直重い…」と、気まずくて避けがちになる
「アクセサリーとかだったらほんとに困る」（３０代女性）と、彼氏以外の人からプレゼントを贈られても、負担にしか感じない女性が多いようです。時計や服などいかにも「恋人へ贈る物」は、たとえ安物でも女性が「重すぎる…」と引く可能性が高いので避けたほうが無難でしょう。
【７】「高額な物は受け取れない」と、気が引けて申し訳なくなる
「高価な物だと、お返しをしなくちゃいけない気がする」（３０代女性）と、プレゼントの値段によってはすんなり受け取れないという人も多いようです。恋人以外の女性へのプレゼントは、一目で高額だとわかる高級ブランド物などは避けたほうがいいかもしれません。
【８】「受け取ったら、付き合うのをＯＫしたと勘違いされそう…」と、警戒する
「受け取らないのも失礼だし、誤解されても困るし、悩む」（３０代女性）と、安易にもらっていいものか、不安に思う人もいるようです。へんな下心がないことを伝えるために、「北海道に行ったときのお土産だから」など、もっともらしい理由をつけて渡すのもアリかもしれません。
【９】「プレゼントされるようなことしたっけ？」と自分の行動に対し疑問がわく
「なぜ自分がプレゼントをもらえるのか分からなくて、ひたすら困惑する」（２０代女性）と、身に覚えのないプレゼントにどう対処したらいいのか分からない人もいるようです。何かのお礼でプレゼントを贈る場合は、きちんとその旨を告げないと不審がられるでしょう。
いかがでしたか？ ほかに「彼氏でもない人から突然プレゼントを贈られたときの女性の心境」には、どのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）