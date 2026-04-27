【Hoshimachi Suisei LIVE 2026 ～STELLAR in Fortnite～】 5月2日20時 開催

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「Fortnite（フォートナイト）」において、インタラクティブ音楽パフォーマンス「Hoshimachi Suisei LIVE 2026 ～STELLAR in Fortnite～」を5月2日20時に開催する。

本イベントは、ホロライブ所属のVTuber・星街すいせいさんによるインタラクティブ音楽パフォーマンス。Black Tower Studiosとのパートナーシップのもと、Unreal Editor for Fortnite（UEFN）を使用して開発された。

ダイナミックな映像演出を間近で体感しながら、インタラクティブな形式でパフォーマンスに参加可能で、変化する背景ビジュアル演出やゲーム内エモートに連動したインタラクション、星街すいせいさんの3Dアバターの登場など高い没入感を楽しめる。

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