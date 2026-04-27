韓国代表がW杯で着用するユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は韓国代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。韓国はシンボルである「白虎（ペクホ）」のストライプ柄が特徴的なデザインの1stユニフォームは「虎の待ち伏せ」をコンセプトにデザインされており、チームの結束力と爆発的な攻撃力を視覚的に表現している。

ともさんは「韓国のW杯における虎柄は2006、2010、2022に続いて4回目とのこと。一方2ndユニフォームでは国花であるハイビスカスにインスパイアされ、初めて紫色を大胆にあしらったデザインとなっている。ハイビスカスを思わせる淡い紫色を基調とし、複数の花が咲いているような模様が特徴だ」と言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）