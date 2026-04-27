MINIのSUV「カントリーマン」に480万円の新エントリーグレード「Cセレクト」が登場！【新車ニュース】
500万円アンダーのMINIカントリーマンが登場！
MINIカントリーマンCセレクト｜MINI Countryman C Select
MINIカントリーマンの新エントリーグレード「Cセレクト」は、1.5リッター直列3気筒ターボエンジン（156ps/240Nm）に48Vシステムを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様の「C」がベース。
「ドライビング・アシスタント・プラス」や「パーキング・アシスタント・プラス」などの運転・駐車支援システムのほか、アダプティブLEDヘッドライト、ヘッドアップディスプレイ、音声アシスタント、スマートフォンインテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーションシステム、MINI Connected、ワイヤレスチャージングなどの便利機能を標準装備しながら、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、バリューの高いモデルに仕立てられている。
税込車両価格は、これまでのエントリーグレード「C」より38万円安い480万円。MINIカントリーマンに500万円を切る手の届きやすい選択肢が加わったわけだ。
エクステリア・カラーオプションも豊富に取り揃えられており、ボディカラーは9色から、ルーフ&ミラーキャップカラーはボディカラー同色に加え、ブラックまたはホワイトのコントラストカラーが選べる。
SPECIFICATIONS
MINIカントリーマンCセレクト｜MINI Countryman C Select
ボディサイズ：全長4445×全幅1845×全高1660mm
ホイールベース：2690mm
最低地上高：202mm
最小回転半径：5.5m
乗車定員：5人
荷室容量：505～1530L
総排気量：1498cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：115kW（156ps）/5000rpm
最大トルク：240Nm（24.5kgf-m）/1500-4400rpm
モーター最高出力：15kW（20ps）/5500rpm
モーター最大トルク：55Nm（5.6kgf-m）/0-2000rpm
トランスミッション：7速DCT
駆動方式：FF
税込車両価格：480万円
※車両重量、WLTCモード燃費値は日本認可取得前のため未定