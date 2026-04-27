500万円アンダーのMINIカントリーマンが登場！

MINIカントリーマンCセレクト｜MINI Countryman C Select

MINIカントリーマンの新エントリーグレード「Cセレクト」は、1.5リッター直列3気筒ターボエンジン（156ps/240Nm）に48Vシステムを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様の「C」がベース。

「ドライビング・アシスタント・プラス」や「パーキング・アシスタント・プラス」などの運転・駐車支援システムのほか、アダプティブLEDヘッドライト、ヘッドアップディスプレイ、音声アシスタント、スマートフォンインテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーションシステム、MINI Connected、ワイヤレスチャージングなどの便利機能を標準装備しながら、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、バリューの高いモデルに仕立てられている。

税込車両価格は、これまでのエントリーグレード「C」より38万円安い480万円。MINIカントリーマンに500万円を切る手の届きやすい選択肢が加わったわけだ。

エクステリア・カラーオプションも豊富に取り揃えられており、ボディカラーは9色から、ルーフ&ミラーキャップカラーはボディカラー同色に加え、ブラックまたはホワイトのコントラストカラーが選べる。

SPECIFICATIONS

MINIカントリーマンCセレクト｜MINI Countryman C Select

ボディサイズ：全長4445×全幅1845×全高1660mm

ホイールベース：2690mm

最低地上高：202mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

荷室容量：505～1530L

総排気量：1498cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：115kW（156ps）/5000rpm

最大トルク：240Nm（24.5kgf-m）/1500-4400rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/5500rpm

モーター最大トルク：55Nm（5.6kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：FF

税込車両価格：480万円

※車両重量、WLTCモード燃費値は日本認可取得前のため未定