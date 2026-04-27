コーチェラのGAPブースに長蛇の列。音楽フェスでPRを成功させる秘訣
記事のポイント
ギャップはコーチェラで参加型ポップアップ「フーディーハウス」を展開し、高い注目と行列を生み出した。
クリエイターとの共創と事前ティーザーにより、100万回超の視聴と平均51.5％の高い視聴率を記録した。
体験型設計とUGC拡散により検索が5000％以上増加し、実際の需要創出につながった。
アパレル大手のギャップ（Gap）による特設スペース「フーディーハウス」が、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」に初登場したことで、多くのブランドがフェスでPR活動を目指したくなるほどの注目を集めている。フェス人気がさらに高まるなかではなおさらだ。
2026年は、参加者がなんとかして会場までたどり着こうとさえしているほどだ。
フーディーハウスは、ギャップがコーチェラにオープンしたポップアップで、同ブランドのパーカーを100ドル（約1万5000円）で購入したり、カスタマイズしたりできる。
同ブランドによると、コーチェラの第1週目を通して安定した人出があり、ピーク時には近隣のグッズ売り場まで行列ができた。そしてギャップのパーカー、とくに赤いものは会場全体で目立つ存在となっていた。
業界関係者も注目、100万回超の視聴数
このイベントは、業界関係者のあいだでも際立っていた。ザ・カット（The Cut）のファッションライターであるダニヤ・イサウィ氏は、Glossyのポッドキャストで次のように語った。
「2026年の（コーチェラで）ひときわ賢くやっていると思うブランドのひとつがギャップだ。彼らは会場にフーディーハウスを設置していて、コーチェラのロゴが入ったギャップのパーカーを購入し、夜に冷え込んだときにはフーディーハウスでくつろぐことができる。これはブランドにできる、もっとも賢い一手だと思う」。
ギャップの代理店であるバターミルク（Buttermilk）の数値も、その可視性を裏付けている。同キャンペーンは32本のコンテンツと100万回超の視聴を生み出し、目標の77万2000回を35％上回った。平均視聴率は51.5％に達し、ベンチマークを大きく上回った。
事前仕込みと「共創」としてのクリエイター起用
フェス開催に先立ち、ギャップは何人かのクリエイターを通じてプロモーションをティーザー展開した。パーカーやフェスにぴったりのアクセサリーを詰めた限定メーラー（贈答パッケージ）を送り、早期のコンテンツ投稿を促した。
バターミルクによれば、10人のクリエイターが関連投稿をおこない、これは当初のKPIの2倍にあたる。このうちの何人かは、ギャップの長年のパートナーだった。
「ほかにも、コーチェラのフーディーハウスに向かう道のりを記録してもらうため、厳選したクリエイターグループとも組んだ」と、ギャップのグローバルCMOのファビオラ・トーレス氏は語った。
「こうしたクリエイターは、我々のストーリーテリング・パートナーであり、自身のコミュニティを舞台裏まで連れてきてくれる存在だ」。
コーチェラは変化しており、ギャップのようなブランドはより多くの可視性を得るために、より早期から動き出す必要がある。
長年コーチェラのイベントを手がけてきたバターミルクの共同創業者、ジェイミー・レイ氏はこう語る。
「最高のブランドはもはや、これを単なるキャンペーンとしては扱っていない。より広いエコシステムの一部としてのコミュニティ・タッチポイントに近いものだ。ギャップにとって、これはすでに起きていることを増幅させる場なのだ」。
参加型体験が生む拡散設計とコンテンツ量産
フーディーハウスでは、ギャップのコーチェラ仕様のパーカーが100ドル（約1万5000円）のベース商品として位置付けられ、ワッペンやデザイン要素によってクリエイターや来場者が自分好みにカスタマイズできるようになっていた。
このイベントは、人びとに「体験」と、さらに重要な「撮影機会」を提供した。1週末あたり推定1000〜3000人のクリエイターが会場から投稿していると見られるなか、コーチェラはブランドが活動する上で最もクリエイターが集まる環境のひとつとなっている。
「ギャップが非常にうまくやったのは、クリエイターが単に見るだけでなく、実際に参加できるインスタレーションを提供した点だ」とレイ氏は言う。
「大切なのは、『参加してもらうこと』です。参加者が自分らしさを発揮できるような、『余白』を渡すことなのです」。
コメディ、スタイリング、舞台裏で広がる投稿
そのことはコンテンツにも表れていた。クリエイターたちはスタイリングからコメディ、舞台裏映像に至るまで、さまざまな切り口を取っていた。
キャラクター主導のコンテンツで知られるコメディ系クリエイターのハリー・ヒル（インスタグラムフォロワー28万1000人）は、コーチェラのコンセプト「スターターパック」に着目し、さまざまなフェスの人物像を演じてみせた。
その投稿はキャンペーン全体でもとくに強いエンゲージメントを獲得し、ある動画は12万4500回の視聴と6500件のエンゲージメントを記録し、バターミルクの平均を上回った。
ブレイクリー・ソーントン（インスタグラムフォロワー32万9000人）やビエナ・スカイ（インスタグラムフォロワー12万4000人）などのファッション系のクリエイターは、スタイリング・コンテンツに注力し、複数のルック（着こなし）でパーカーをベースアイテムとして活用した。このタイプの投稿はもっとも高い視聴率を記録したものもあり、ある投稿は目標の133％を超えた。
一方で、ミシェル・リー（インスタグラムフォロワー12万8000人）のようなクリエイターは、限定メーラーの開封から支度、会場到着、舞台裏に至るまでの全行程を記録した。ある動画は8300回以上再生された。
その広がりは、当初のクリエイターグループにとどまらなかった。
現地では、ビクトリア・パリス（インスタグラムフォロワー42万9000人）やセイラム・ミッチェル（インスタグラムフォロワー38万人）らの顔ぶれが来場し、オーガニック投稿を通じて、ブランドとフーディーハウスの注目度を高めた。
検索5000％増とウィークエンド2への期待
クリエイターコンテンツがブランドへの実際の需要を喚起したことが、さまざまな兆候から明らかになった。
Googleトレンドでは、週末を通じてギャップの検索数が急上昇し、5000％以上の伸びを記録した。現地でも、パーカーをカスタマイズして購入しようとフェス来場者が並び、ハウスへの列は週末を通じて途切れなかった。
「何よりも重要なのは、こういったイベントを通して得られる注目度だ」とレイ氏は語った。
「人々はいま、クリエイターを通してコーチェラを観ている。彼らはただ洗練された映像を見たいのではなく、観ている人たちの視点や見解を求めている」。
［原文：At Coachella, Gap's Hoodie House drove over 1 million views, a 5,000% search spike and packed lines during Weekend 1］
Zofia Zwieglinska（翻訳、編集：藏西隆介）