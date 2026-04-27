

記事のポイント

ギャップはコーチェラで参加型ポップアップ「フーディーハウス」を展開し、高い注目と行列を生み出した。

クリエイターとの共創と事前ティーザーにより、100万回超の視聴と平均51.5％の高い視聴率を記録した。

体験型設計とUGC拡散により検索が5000％以上増加し、実際の需要創出につながった。



アパレル大手のギャップ（Gap）による特設スペース「フーディーハウス」が、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」に初登場したことで、多くのブランドがフェスでPR活動を目指したくなるほどの注目を集めている。フェス人気がさらに高まるなかではなおさらだ。

業界関係者も注目、100万回超の視聴数

事前仕込みと「共創」としてのクリエイター起用

参加型体験が生む拡散設計とコンテンツ量産

コメディ、スタイリング、舞台裏で広がる投稿

検索5000％増とウィークエンド2への期待

コーチェラは1日あたり平均12万5000人、週末では約37万5000人を集め、年間でもっとも集中したブランドマーケティング環境のひとつとなっている。2026年は、参加者が なんとかして会場までたどり着こうと さえしているほどだ。フーディーハウスは、ギャップがコーチェラにオープンしたポップアップで、同ブランドのパーカーを100ドル（約1万5000円）で購入したり、カスタマイズしたりできる。同ブランドによると、コーチェラの第1週目を通して安定した人出があり、ピーク時には近隣のグッズ売り場まで行列ができた。そしてギャップのパーカー、とくに赤いものは会場全体で目立つ存在となっていた。このイベントは、業界関係者のあいだでも際立っていた。ザ・カット（The Cut）のファッションライターであるダニヤ・イサウィ氏は、Glossyのポッドキャストで次のように語った。「2026年の（コーチェラで）ひときわ賢くやっていると思うブランドのひとつがギャップだ。彼らは会場にフーディーハウスを設置していて、コーチェラのロゴが入ったギャップのパーカーを購入し、夜に冷え込んだときにはフーディーハウスでくつろぐことができる。これはブランドにできる、もっとも賢い一手だと思う」。ギャップの代理店であるバターミルク（Buttermilk）の数値も、その可視性を裏付けている。同キャンペーンは32本のコンテンツと100万回超の視聴を生み出し、目標の77万2000回を35％上回った。平均視聴率は51.5％に達し、ベンチマークを大きく上回った。フェス開催に先立ち、ギャップは何人かのクリエイターを通じてプロモーションをティーザー展開した。パーカーやフェスにぴったりのアクセサリーを詰めた限定メーラー（贈答パッケージ）を送り、早期のコンテンツ投稿を促した。バターミルクによれば、10人のクリエイターが関連投稿をおこない、これは当初のKPIの2倍にあたる。このうちの何人かは、ギャップの長年のパートナーだった。「ほかにも、コーチェラのフーディーハウスに向かう道のりを記録してもらうため、厳選したクリエイターグループとも組んだ」と、ギャップのグローバルCMOのファビオラ・トーレス氏は語った。「こうしたクリエイターは、我々のストーリーテリング・パートナーであり、自身のコミュニティを舞台裏まで連れてきてくれる存在だ」。コーチェラは変化しており、ギャップのようなブランドはより多くの可視性を得るために、より早期から動き出す必要がある。長年コーチェラのイベントを手がけてきたバターミルクの共同創業者、ジェイミー・レイ氏はこう語る。「最高のブランドはもはや、これを単なるキャンペーンとしては扱っていない。より広いエコシステムの一部としてのコミュニティ・タッチポイントに近いものだ。ギャップにとって、これはすでに起きていることを増幅させる場なのだ」。フーディーハウスでは、ギャップのコーチェラ仕様のパーカーが100ドル（約1万5000円）のベース商品として位置付けられ、ワッペンやデザイン要素によってクリエイターや来場者が自分好みにカスタマイズできるようになっていた。このイベントは、人びとに「体験」と、さらに重要な「撮影機会」を提供した。1週末あたり推定1000〜3000人のクリエイターが会場から投稿していると見られるなか、コーチェラはブランドが活動する上で最もクリエイターが集まる環境のひとつとなっている。「ギャップが非常にうまくやったのは、クリエイターが単に見るだけでなく、実際に参加できるインスタレーションを提供した点だ」とレイ氏は言う。「大切なのは、『参加してもらうこと』です。参加者が自分らしさを発揮できるような、『余白』を渡すことなのです」。そのことはコンテンツにも表れていた。クリエイターたちはスタイリングからコメディ、舞台裏映像に至るまで、さまざまな切り口を取っていた。キャラクター主導のコンテンツで知られるコメディ系クリエイターのハリー・ヒル（インスタグラムフォロワー28万1000人）は、コーチェラのコンセプト「スターターパック」に着目し、さまざまなフェスの人物像を演じてみせた。その投稿はキャンペーン全体でもとくに強いエンゲージメントを獲得し、ある動画は12万4500回の視聴と6500件のエンゲージメントを記録し、バターミルクの平均を上回った。ブレイクリー・ソーントン（インスタグラムフォロワー32万9000人）やビエナ・スカイ（インスタグラムフォロワー12万4000人）などのファッション系のクリエイターは、スタイリング・コンテンツに注力し、複数のルック（着こなし）でパーカーをベースアイテムとして活用した。このタイプの投稿はもっとも高い視聴率を記録したものもあり、ある投稿は目標の133％を超えた。一方で、ミシェル・リー（インスタグラムフォロワー12万8000人）のようなクリエイターは、限定メーラーの開封から支度、会場到着、舞台裏に至るまでの全行程を記録した。ある動画は8300回以上再生された。その広がりは、当初のクリエイターグループにとどまらなかった。現地では、ビクトリア・パリス（インスタグラムフォロワー42万9000人）やセイラム・ミッチェル（インスタグラムフォロワー38万人）らの顔ぶれが来場し、オーガニック投稿を通じて、ブランドとフーディーハウスの注目度を高めた。クリエイターコンテンツがブランドへの実際の需要を喚起したことが、さまざまな兆候から明らかになった。Googleトレンドでは、週末を通じてギャップの検索数が急上昇し、5000％以上の伸びを記録した。現地でも、パーカーをカスタマイズして購入しようとフェス来場者が並び、ハウスへの列は週末を通じて途切れなかった。「何よりも重要なのは、こういったイベントを通して得られる注目度だ」とレイ氏は語った。「人々はいま、クリエイターを通してコーチェラを観ている。彼らはただ洗練された映像を見たいのではなく、観ている人たちの視点や見解を求めている」。［原文：At Coachella, Gap's Hoodie House drove over 1 million views, a 5,000% search spike and packed lines during Weekend 1］Zofia Zwieglinska（翻訳、編集：藏西隆介）