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自宅専用だから、音漏れあっても大丈夫！

高級ゲーミングヘッドセットで、開放型をチョイスするメーカーが増えてきました。いいことですね！ なんといっても、距離感や空間の広さを音で認識しやすいのがいいところ。ガチなFPSゲーマーだと、音場が狭くて緻密な描写をする密閉型がお好みかもしれませんが、オープンワールドなRPG/アクションを自由に楽しむなら開放型。これマジで。

ソニーも「INZONE H6 Air」で、開放型ゲーミングヘッドセットにチャレンジです。ハウジングの外側パネルに無数のパンチホールがある姿は物々しさを感じさせますが、軽量化にも貢献。マイク、ケーブルを外すと199gですって。

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公式サイトでは5万9400円で販売されている、モニターヘッドホンMDR-MV1のドライバーがベース、というのもガジェット魂が沸き立つポイントでしょう。重低音強烈かつサウンドステージが広いプロ仕様のヘッドホンからエンジンを流用した、みたいな感覚がありますから。

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声がクッキリハッキリしているINZONE H9 IIと同じじゃない？と思えるブームマイクもワクワクするところよ！

デスクトップPCやPS5などをプレイするなら有線でOK。という方にもINZONE H6 Airはハマりそう。お値段は2万8000円前後とのことです。

Source: ソニー