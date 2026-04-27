「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

広島が今季４度目の完封負けを喫した。天敵・大竹に対し、新井貴浩監督（４９）は２番に辰見を起用するなど打線を変更したものの、緩急を使った投球に翻弄（ほんろう）された。得点圏に走者を置いた場面は、七回の一度だけで、引き分けを挟み４度目の３連敗となり、借金は今季ワーストの７。最下位・中日とのゲーム差は１・５に縮まった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−栗林は一発だけが悔やまれる。

「高めのボール球を甲子園であそこまで運ばれたら、これは相手が上だったと思うしかない。ナイスピッチングでした」

−佐々木が今季初めてスタメンを外れた。

「内容自体は上がってきている。相手が大竹というところでいろいろ組み替えて使いたいなと」

−今季初スタメンの辰見の起用も大竹対策。

「そうだね」

−代走の切り札がいなくなることも覚悟の上で。

「もちろん。きょうは塁に出ることがなかったけど、塁に出たら相手も警戒する。プレッシャーもかけられるから」

−大竹は対戦するごとに少しずつ変化がある。

「ずっとやられているので、何か変化をというところできょうは辰見を（起用した）。（２４日の）ファームの試合で４本ヒットを打っているし、彼の足は相手は嫌だと思うので」