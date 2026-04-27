27日午前5時24分頃、十勝地方南部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、北海道で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

27日午前5時24分頃、北海道で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は十勝地方南部(北緯42.6度、東経143.1度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆北海道

浦幌町



【震度5弱】

◆北海道

新冠町



【震度4】

◆北海道

帯広市 芽室町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 本別町 新ひだか町 当別町 新篠津村 札幌清田区 千歳市 函館市 三笠市 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 日高地方日高町 浦河町 鹿追町 新得町 足寄町 中札内村 更別村 十勝大樹町 釧路市



◆青森県

階上町



【震度3】

◆北海道

音更町 士幌町 十勝清水町 石狩市 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌豊平区 札幌厚別区 札幌手稲区 江別市 恵庭市 北広島市 鹿部町 渡島森町 岩見沢市 美唄市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 室蘭市 苫小牧市 登別市 平取町 様似町 えりも町 上士幌町 陸別町 広尾町 釧路町 浜中町 標茶町 鶴居村 白糠町 上ノ国町 余市町 赤井川村 奈井江町 富良野市 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 北見市 訓子府町 置戸町 佐呂間町 胆振伊達市 弟子屈町 中標津町 標津町 別海町 根室市



◆青森県

八戸市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ヶ所村 おいらせ町 三戸町 五戸町 青森南部町 つがる市 平内町 蓬田村 外ヶ浜町 むつ市 東通村



◆岩手県

久慈市 盛岡市 二戸市 軽米町