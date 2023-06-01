TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

27日午前1時57分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
二戸市　八幡平市　滝沢市
葛巻町　岩手町　紫波町
矢巾町　軽米町　一戸町
宮古市　普代村　野田村
花巻市　北上市　奥州市

□青森県
平内町　八戸市　三沢市
野辺地町　七戸町　六戸町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町

□宮城県
登米市　涌谷町　石巻市

■震度1
□岩手県
雫石町　九戸村　久慈市
山田町　岩泉町　田野畑村
岩手洋野町　遠野市　一関市
西和賀町　金ケ崎町　平泉町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町

□青森県
青森市　蓬田村　外ヶ浜町
十和田市　横浜町　六ヶ所村
田子町　新郷村　むつ市
東通村

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
宮城加美町　宮城美里町　東松島市
松島町　利府町　角田市
岩沼市　大河原町　丸森町

□北海道
函館市

□秋田県
能代市　三種町　由利本荘市
大館市　鹿角市　北秋田市
小坂町　横手市　大仙市
仙北市　秋田美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。