岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
27日午前1時57分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
二戸市 八幡平市 滝沢市
葛巻町 岩手町 紫波町
矢巾町 軽米町 一戸町
宮古市 普代村 野田村
花巻市 北上市 奥州市
平内町 八戸市 三沢市
野辺地町 七戸町 六戸町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
□宮城県
登米市 涌谷町 石巻市
■震度1
□岩手県
雫石町 九戸村 久慈市
山田町 岩泉町 田野畑村
岩手洋野町 遠野市 一関市
西和賀町 金ケ崎町 平泉町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町
□青森県
青森市 蓬田村 外ヶ浜町
十和田市 横浜町 六ヶ所村
田子町 新郷村 むつ市
東通村
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
宮城加美町 宮城美里町 東松島市
松島町 利府町 角田市
岩沼市 大河原町 丸森町
□北海道
函館市
□秋田県
能代市 三種町 由利本荘市
大館市 鹿角市 北秋田市
小坂町 横手市 大仙市
仙北市 秋田美郷町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。