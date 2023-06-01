27日午前1時57分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□岩手県

二戸市 八幡平市 滝沢市

葛巻町 岩手町 紫波町

矢巾町 軽米町 一戸町

宮古市 普代村 野田村

花巻市 北上市 奥州市





□青森県平内町 八戸市 三沢市野辺地町 七戸町 六戸町東北町 おいらせ町 三戸町五戸町 青森南部町 階上町□宮城県登米市 涌谷町 石巻市

■震度1

□岩手県

雫石町 九戸村 久慈市

山田町 岩泉町 田野畑村

岩手洋野町 遠野市 一関市

西和賀町 金ケ崎町 平泉町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町



□青森県

青森市 蓬田村 外ヶ浜町

十和田市 横浜町 六ヶ所村

田子町 新郷村 むつ市

東通村



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

宮城加美町 宮城美里町 東松島市

松島町 利府町 角田市

岩沼市 大河原町 丸森町



□北海道

函館市



□秋田県

能代市 三種町 由利本荘市

大館市 鹿角市 北秋田市

小坂町 横手市 大仙市

仙北市 秋田美郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。